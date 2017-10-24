КСП: Корпорация развития Иркутской области вложила 106,6 млн рублей в НКО

Корпорация развития Приангарья внесла 106,6 млн рублей на содержание и ведение уставной деятельности некоммерческих организаций, в том числе АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области».
«Расходы КРИО на внесение целевых взносов на содержание некоммерческих организаций и ведение их уставной деятельности — 106,6 млн рублей — возникли в результате принятия с советом директоров решения об участии АО и появлении соответствующих структур. Это создает риски для финансовой устойчивости акционерного общества. Все эти решения будут негативно влиять на деятельность КРИО. Мы полагаем, что 106,6 млн рублей были внесены с нарушениями законодательства как федерального, так и областного», — отметила председатель КСП Приангарья Ирина Морохоева.
В свою очередь, генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области» Олег Севрюков заявил, что вложение средств в некоммерческие организации не противоречит действующему законодательству.
Депутаты, присутствовавшие на заседании, приняли решение запросить информацию об эффективности вложения средств в НКО и передать ее в комитет по собственности и экономической политике. Также не исключено обращение парламентариев в прокуратуру в связи с выявленными расходами.