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13:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

КСП: Корпорация развития Иркутской области вложила 106,6 млн рублей в НКО

Контрольно-счетная палата региона выявила такое нарушение в ходе проверки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Корпорация развития Приангарья внесла 106,6 млн рублей на содержание и ведение уставной деятельности некоммерческих организаций, в том числе АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». Контрольно-счетная палата региона выявила данное нарушение при анализе финансово-хозяйственной деятельности организации в четвертом квартале 2016 года. Председатель КСП Ирина Морохоева огласила итоги проверки на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания сегодня, 24 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Расходы КРИО на внесение целевых взносов на содержание некоммерческих организаций и ведение их уставной деятельности — 106,6 млн рублей — возникли в результате принятия с советом директоров решения об участии АО и появлении соответствующих структур. Это создает риски для финансовой устойчивости акционерного общества. Все эти решения будут негативно влиять на деятельность КРИО. Мы полагаем, что 106,6 млн рублей были внесены с нарушениями законодательства как федерального, так и областного», — отметила председатель КСП Приангарья Ирина Морохоева.

В свою очередь, генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области» Олег Севрюков заявил, что вложение средств в некоммерческие организации не противоречит действующему законодательству.

Депутаты, присутствовавшие на заседании, приняли решение запросить информацию об эффективности вложения средств в НКО и передать ее в комитет по собственности и экономической политике. Также не исключено обращение парламентариев в прокуратуру в связи с выявленными расходами.

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