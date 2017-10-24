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13:22 (мск), источник: АиФ Уфа

Ещё два инвестиционных проекта включены в перечень приоритетных в Башкирии

Он дополнился проектами по производству инновационного нефтегазового оборудования и многопрядных канатов.

Приказами Минэкономразвития РБ от 23 октября 2017 года, в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии включены два новых объекта с общим объемом инвестиций около 1,5 млрд. рублей и созданием 168 рабочих мест. Сообщает пресс-служба Министерства.

Первый проект — завода по производству инновационного нефтегазового оборудования по бурению и добыче нефти и газа на территории индустриального парка «Воротыновский» в Кумертау. Здесь планируют создать 100 рабочих мест.

Второй проект — организация производства многопрядных канатов. Реализация проекта планируется на производственной площадке Белорецкого металлургического комбината. Продукция заменит используемые сегодня на импортном и отечественном оборудовании зарубежные канаты. Производственные мощности — 15 тыс. т. в год. Также предполагается развитие экспортных поставок в следующие страны: Казахстан, Монголия, Германия, Болгария, Узбекистан, Украина, Азербайджан, Беларусь.

На сегодняшний день Перечень содержит 38 проектов, общей стоимостью свыше 204 млрд. рублей. Количество новых рабочих мест превышает 11,7 тысяч.

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