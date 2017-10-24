Узбекистан впервые экспортировал в США свежие дыни
Компания «Узтрейд» впервые экспортировала свежие дыни из Узбекистана в США. Первая партия дынь в объеме одной тонны доставлена в торговый дом
Компания «Узтрейд» впервые экспортировала свежие дыни из Узбекистана в США. Первая партия дынь в объеме одной тонны доставлена в торговый дом
Кроме того, компания «Узтрейд» заключила экспортные контракты на поставку в США готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой отечественной продукции на сумму $5,1 млн.