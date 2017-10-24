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13:19 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекистан впервые экспортировал в США свежие дыни

Компания «Узтрейд» впервые экспортировала свежие дыни из Узбекистана в США. Первая партия дынь в объеме одной тонны доставлена в торговый дом Uz-American Trade Corp в Нью-Йорке.

Источник: Kommersant.uz

Кроме того, компания «Узтрейд» заключила экспортные контракты на поставку в США готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой отечественной продукции на сумму $5,1 млн.

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