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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

До конца года в Петербурге запустят 20 новых производств

В их числе фармацевтические и парфюмерные предприятия.

Накануне II Инвестиционного форума, который пройдет 26—27 октября, Георгий Полтавченко рассказал о производственных планах Северной столицы. И хотя до конца года осталось буквально пара месяцев, губернатор заверил, что в городе успеют заработать десятки новых производств.

До конца 2017 года мы откроем почти 20 новых производств. Фармацевтика, металлообработка, пищевая промышленность, парфюмерия… Такого в нашем городе вообще не было со времен Советского союза. И это все, главным образом, частные капиталовложения.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Так, в Пушкине запустят первое и пока единственное в России предприятие по производству инсулина. Сейчас там устанавливают оборудование. А сам производственный цикл запустят уже в 2018 году, пишет «Санкт-Петербург.ру».

Справка

Инвестиционный форум состоится 26—27 октября на Новой сцене Александринского театра. Главная тема форума — «Глобальный город и его роль в мировой экономике. Инвестиции в технологии, талант и креатив». Ожидается 800 участников.

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