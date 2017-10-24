До конца года в Петербурге запустят 20 новых производств
В их числе фармацевтические и парфюмерные предприятия.
В их числе фармацевтические и парфюмерные предприятия.
Накануне II Инвестиционного форума, который пройдет
До конца 2017 года мы откроем почти 20 новых производств. Фармацевтика, металлообработка, пищевая промышленность, парфюмерия… Такого в нашем городе вообще не было со времен Советского союза. И это все, главным образом, частные капиталовложения.
Так, в Пушкине запустят первое и пока единственное в России предприятие по производству инсулина. Сейчас там устанавливают оборудование. А сам производственный цикл запустят уже в 2018 году, пишет «Санкт-Петербург.ру».
Справка
Инвестиционный форум состоится