До конца года в Петербурге запустят 20 новых производств

Накануне II Инвестиционного форума, который пройдет 26—27 октября , Георгий Полтавченко рассказал о производственных планах Северной столицы. И хотя до конца года осталось буквально пара месяцев, губернатор заверил, что в городе успеют заработать десятки новых производств.

До конца 2017 года мы откроем почти 20 новых производств. Фармацевтика, металлообработка, пищевая промышленность, парфюмерия… Такого в нашем городе вообще не было со времен Советского союза. И это все, главным образом, частные капиталовложения. Георгий Полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга

Так, в Пушкине запустят первое и пока единственное в России предприятие по производству инсулина. Сейчас там устанавливают оборудование. А сам производственный цикл запустят уже в 2018 году, пишет «Санкт-Петербург.ру».

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