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13:26 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье наблюдается рост спроса на ипотеку и долевое участие в строительстве

В августе и сентябре 2017 г. в Пермском крае вырос спрос на квартиры на стадии строительства дома.

Зарегистрировано 939 (август) и 932 (сентябрь) договора участия в долевом строительстве, что резко увеличило общие показатели за девять месяцев текущего года и превысило на 3,7% показатели 2016 г.

В краевом Росреестре рассказали, что на 6,9% увеличилось количество регистраций ипотеки жилья (с 22 тыс. 544 за девять месяцев 2016 г. до 24 тыс. 111 в 2017 г.). По всем категориям объектов недвижимости количество сделок с привлечением ипотеки выросло на 4,8%.

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