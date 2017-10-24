В Прикамье наблюдается рост спроса на ипотеку и долевое участие в строительстве

Зарегистрировано 939 (август) и 932 (сентябрь) договора участия в долевом строительстве, что резко увеличило общие показатели за девять месяцев текущего года и превысило на 3,7% показатели 2016 г.

В краевом Росреестре рассказали, что на 6,9% увеличилось количество регистраций ипотеки жилья (с 22 тыс. 544 за девять месяцев 2016 г. до 24 тыс. 111 в 2017 г.). По всем категориям объектов недвижимости количество сделок с привлечением ипотеки выросло на 4,8%.