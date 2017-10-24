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13:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Свыше 6,5 млн рублей выделено на объекты здравоохранения на Дону

Деньги пойдут на ремонт и замену окон и дверей в медучреждениях региона.

Свыше 6,5 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на нужды медучреждений региона.

Согласно информации из официальных источников, около 3,5 млн рублей из выделенной суммы пойдет на ремонт зон регистрации и ожидания приема в трех поликлинических отделениях ЦГБ Гуково.

Помещения планируется не только отремонтировать, но и оснастить системами кондиционирования, видеонаблюдения и сигнализацией.

Еще 3 млн рублей затратят на замену окон и дверей в центральной районной больнице Милютинского района.

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