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13:41 (мск), источник: РИА Крым

Глава Крыма пообещал прекратить возобновленную стройку в Коктебеле

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Строительство здания на улице Десантников в поселке Коктебель (городской округ Феодосия), которое в прошлом году пытались остановить крымские власти, возобновилось. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил журналистам, что добьется прекращения работ на данном объекте.

Источник: РИА "Новости"

«Там уже есть рабочая группа. Сейчас туда выйдет глава администрации, выйдет служба из Симферополя. Думаю, мы сформируем эффективный инструмент борьбы с такими деятелями, которые самостоятельно хотят строиться, где считают нужным», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также анонсировал кадровые изменения в Службе государственного архитектурного и строительного контроля РК.

Аксенов отметил, что его поручения по поводу данной стройки в Коктебеле не были до конца выполнены.

«Обычная история. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Сам не довел до конца, поручил господину Казурину (экс-вице-премьер Крыма Олег Казурин — ред.). Теперь надо ему в СИЗО писать, почему он не довел до конца», — пояснил он.

В апреле 2016 года в ходе рабочей поездки в Коктебель глава Крыма Сергей Аксенов посетил ряд проблемных объектов, один из которых — котлован на улице Десантников, вырытый в ста метрах от моря на месте небольшого рынка. Котлован 20 на 30 метров и глубиной около 3 метров был вырыт вблизи проезжей части улицы,

В общении с местными жителями выяснилось, что все строительные работы на объекте ведутся без документов, с нарушениями, что подтвердил и глава администрации поселка. В этой связи Аксенов поручил остановить стройку и разобраться с незаконным объектом.

На прошлой неделе коктебельские общественники сообщили, что строительные работы на объекте возобновились.

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