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13:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Небо над Астаной оставили «открытым» для авиации

С момента открытия ЭКСПО-2017 было запущено 10 международных маршрутов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. Продлен режим «открытого неба» для Астаны с частотой не более 7 рейсов для одного перевозчика, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК.

На период проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Республике Казахстан был введен пилотный проект «открытого неба», который предоставлял иностранным авиакомпаниям права на выполнение ежедневных прямых рейсов в Астану.

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«Итоги изучения результатов внедрения данного проекта показали, что с июня было открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели, также были увеличены частоты на действующих направлениях», — отметили в КГА.

На период проведения выставки рост авиапассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом 2016 года по внутренним маршрутам составил 88%, по международным — 30%.

«Исходя из положительных результатов проекта, в настоящее время принято решение о продлении использования политики “открытого неба” по направлению в Астану с частотой не более 7 рейсов для одного перевозчика», — заключили в комитете.

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 Небо над Астаной оставили 'открытым' для авиации
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