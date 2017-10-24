В центре Новосибирска приставы снесли незаконный цветочный павильон, об этом сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Владельцы цветочного павильона на улице Гоголя должны были самостоятельно демонтировать объект. Но делать этого не спешили. На помощь пришли приставы с техникой.

«В тот момент, когда должностные лица явились на место, внутри объекта ходко шла торговля цветами. Сотрудники цветочного павильона пояснили, что, якобы, с администрацией Центрального округа уже всё оговорено, объект сносить больше не нужно, да и не принадлежит он уже больше ООО «Совтранс», — отметили в ведомстве.

Приставы решили не слушать организацию-должника. Продавцам пришлось спешно собирать товар. В итоге павильон демонтировали.

На плечи организации лягут расходы по демонтажу, деэлектрификации и транспортировке павильона.