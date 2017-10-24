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13:50 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Свердловской области уничтожено более 60 тонн несанкционной продукции

Более 60 тонн несанкционных продуктов питания уничтожили сотрудники Россельхознадзора за этот год в Свердловской области.

Источник: Вести - Екатеринбург

Более 60 тонн несанкционных продуктов питания уничтожили сотрудники Россельхознадзора за этот год в Свердловской области. Этот показатель вырос на 10 процентов в сравнении с прошлым годом.

«В первую очередь мы усиливаем наши мероприятия: что я имею здесь в виду — это более активное взаимодействие с органами Россельхознадзора, второе — возросло количество мероприятий, потому что к данному вопросу мы подключили и правоохранительную составляющую таможенных органов», — сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарёв.

На сегодняшний день наиболее тщательно проверяют импортные поставки из европейских и азиатских стран. В основном это овощи и фрукты, чаще всего яблоки, а также различные виды грибов и салатов.

При обнаружении продуктов-нелегалов специалисты Россельхозназдора и надзора по гигиене проводят необходимые экспертизы. Если состав опасен для потребителей, продукты изымают и уничтожают. При этом совсем скоро отслеживать недобросовестных поставщиков можно будет за считанные минуты благодаря электронной системе «Меркурий», которая заработает по всей стране с 1 января 2018 года.

«Благодаря тому, что предприятия будут занесены в систему, можно будет отладить поступление сырья и выход новой продукции на рынок, в том числе исключение попадания в оборот санкционной продукции. То есть по бар-коду потребитель сможет определить, внесен ли товар в систему — это будет проводиться по аналогии с алкогольной продукцией», — пояснила заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова.

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