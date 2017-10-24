В Свердловской области уничтожено более 60 тонн несанкционной продукции
Более 60 тонн несанкционных продуктов питания уничтожили сотрудники Россельхознадзора за этот год в Свердловской области.
Более 60 тонн несанкционных продуктов питания уничтожили сотрудники Россельхознадзора за этот год в Свердловской области.
Более 60 тонн несанкционных продуктов питания уничтожили сотрудники Россельхознадзора за этот год в Свердловской области. Этот показатель вырос на 10 процентов в сравнении с прошлым годом.
«В первую очередь мы усиливаем наши мероприятия: что я имею здесь в виду — это более активное взаимодействие с органами Россельхознадзора, второе — возросло количество мероприятий, потому что к данному вопросу мы подключили и правоохранительную составляющую таможенных органов», — сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарёв.
На сегодняшний день наиболее тщательно проверяют импортные поставки из европейских и азиатских стран. В основном это овощи и фрукты, чаще всего яблоки, а также различные виды грибов и салатов.
При обнаружении
«Благодаря тому, что предприятия будут занесены в систему, можно будет отладить поступление сырья и выход новой продукции на рынок, в том числе исключение попадания в оборот санкционной продукции. То есть по