Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки в законодательство, регулирующие размещение криптовалют. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки в законодательство, регулирующие размещение криптовалют. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг», — говорится в сообщении.
Кроме того должны быть установлены требования к организации и производству, основанному на принципах криптографии в среде распределенных реестров («майнинг»). В частности, правительству и ЦБ необходимо будет прописать порядок налогообложения и регистрацию соответсвующих хозяйствующих субъектов. Данные поправки должны быть внесены в законодательство до 1 июля 2018 года.
До 20 декабря 2017 года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка («сэндбокс») для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг.
«В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — пояснил президент.
Ранее в том же месяце он поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют.
4 октября Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объявила, что направит в конце месяца в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. В конце сентября в Думе заявили о том, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября.
Тем не менее в конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что возможность проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.