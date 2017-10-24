Импорт товаров из Китая в Приангарье увеличился на 87% в 2017 году
Товаров на $157 млн ввезено в регион.
Товаров на $157 млн ввезено в регион.
Импорт товаров из Китая в Иркутскую область за девять месяцев 2017 года увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. По данным статистики, в Приангарье было ввезено товаров на общую сумму 157 млн долларов США. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Основным торговым партнером Иркутской области продолжает оставаться Китай, который является безусловным лидером товарооборота.
«За девять месяцев текущего года экспорт в Китая увеличился на 21% и достиг более 1,6 млрд долларов США», — говорится в сообщении.
Всего за
Основные страны контрагенты — Китай, США, Япония, Турция, Алжир, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Индия и другие. Ближнее зарубежье — Украина, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения.