Импорт товаров из Китая в Приангарье увеличился на 87% в 2017 году

Источник: IrkutskMedia.ru

Импорт товаров из Китая в Иркутскую область за девять месяцев 2017 года увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. По данным статистики, в Приангарье было ввезено товаров на общую сумму 157 млн долларов США. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.

Основным торговым партнером Иркутской области продолжает оставаться Китай, который является безусловным лидером товарооборота.

«За девять месяцев текущего года экспорт в Китая увеличился на 21% и достиг более 1,6 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Всего за январь-сентябрь 2017 года внешнеторговые взаимоотношения в Прибайкалье были установлены с 97-ю странами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечень стран — инопартнеров увеличился на 14 стран. Из них 91 страна дальнего зарубежья и шесть стран ближнего зарубежья. Товары вывозились в 86 стран мира, ввозились — из 68-ти стран.