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13:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинское УФАС: киоски в городе сносили незаконно

Челябинское УФАС заявило, что киоски в областном центре сносили незаконно. В отношении комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска возбуждено антимонопольное дело.

КУИЗО Челябинска без проведения конкурентных процедур, проведения торгов, отдал муниципальные задания на выполнение работ по разборке, перемещению и хранению незаконно установленных нестационарных торговых объектов в Челябинске МБУ «Служба демонтажа и землеустройства».

За 2016 и 2017 годы в рамках муниципальных заданий учреждению выделены субсидии на сумму более 13 миллионов рублей.

«По предварительным данным, устав МБУ “Служба демонтажа и землеустройства” и муниципальные задания, которыми предусмотрено выполнение являющихся муниципальными нуждами работ, утверждены комитетом с нарушением требований бюджетного кодекса РФ и закона о контрактной системе. В связи с этим такие действия КУИЗО могут противоречить требованиям закона о защите конкуренции.», — сообщили в пресс-службе УФАС.

Рынок по разборке, перемещению и хранению нестационарных торговых объектов является конкурентным, и, соответственно, иные хозяйствующие субъекты могли также предложить свои услуги в рамках торгов. Однако в результате непроведения муниципальных закупок конкуренция в указанной сфере была устранена, а для МБУ «Служба демонтажа и землеустройства» созданы необоснованные преимущества.

«В июле 2017 года Челябинское УФАС России выдало КУИЗО предупреждение о прекращении нарушения Закона о защите конкуренции. Исполнение предупреждения предусматривает оперативное устранение нарушений без возбуждения антимонопольного дела и штрафных санкций. Однако комитет предупреждение не исполнил, сообщив, что не усматривает в своих действиях нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции», — добавили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 27 ноября.

Кроме того, антимонопольная служба также проверит действия комитета по созданию иного учреждения для демонтажа нестационарных торговых объектов — МКУ «Городская среда».

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