В Минэнерго РФ объяснили, почему 600 тыс крымчан утром сидели без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Утром 24 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Утром 24 октября
Электричество не поступало с 6.24 утра. Как сообщил РИА Новости Крым источник в экстренных службах, света не было в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском районах и части Севастополя.
На время отключения электроэнергии было принято решение задействовать 14 мобильных газотурбинных установок. Авария была устранена через 36 минут и все потребители вновь были запитаны.