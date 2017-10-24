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14:17 (мск), источник: РИА Крым

В Минэнерго РФ объяснили, почему 600 тыс крымчан утром сидели без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Утром 24 октября из-за аварийного отключения высоковольтной линии «Симферопольская — Кафа» без электричества осталось 581 100 абонентов. Об этом сообщили в министерстве энергетики Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Электричество не поступало с 6.24 утра. Как сообщил РИА Новости Крым источник в экстренных службах, света не было в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском районах и части Севастополя.

На время отключения электроэнергии было принято решение задействовать 14 мобильных газотурбинных установок. Авария была устранена через 36 минут и все потребители вновь были запитаны.

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