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15:35 (мск), источник: ТАСС

Власти Пермского края просят Минфин увеличить дотацию региону на 2018 год

Ранее ведомство сократило дотации региону на следующий год почти в два раза.

Источник: Reuters

ПЕРМЬ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края просят Минфин России пересчитать дотацию на 2018 год в сторону увеличения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном Министерстве финансов.

«Бюджет Пермского края на 2018 год уже сформирован, дотация заложена там на уровне 2017 года. Сокращение дотации на 2,6 млрд рублей ставит нас в сложную ситуацию. Сейчас мы ведем активную работу с федеральными органами власти по минимизации потерь. Сейчас в правительство РФ направлено письмо с предложением внести изменения в методику расчета налогового потенциала, сохранить бюджету Пермского края компенсацию выпадающих доходов от изъятия 1% налога на прибыль и пересчитать дотацию на 2018 год в сторону увеличения», — сообщила министр финансов Пермского края Елена Чугарина.

Ранее Минфин России сократил дотации Пермскому краю на 2018 год почти в два раза — с 4,8 млрд до 2,1 млрд рублей.

По словам начальника управления по обеспечению деятельности Минфина Пермского края Ольги Никитиной, при формировании федерального бюджета на 2018−2020 годы Минфин России увеличил общий объем дотации регионам по сравнению с 2017 годом на 30 млрд рублей, «однако на фоне увеличения общего объема дотаций происходит перераспределение дотаций между регионами в основном в пользу высокодотационных регионов и существенное снижение дотаций отдельным регионам».

«В результате <…> дотация Пермскому краю на 2018 год сокращена с 4,8 млрд рублей до 2,1 млрд рублей, то есть на 54%», — рассказала Никитина.

По ее словам, основными причинами снижения дотации являются «отмена в 2018 году компенсации выпадающих доходов субъектов РФ от изъятия 1% налога на прибыль от региональной ставки и завышение налогового потенциала регионов, используемого при расчете дотации».

«Выпадающие доходы Пермского края в 2017 году от изъятия 1% налога на прибыль составили 2,3 млрд рублей, из которых было компенсировано 1,7 млрд рублей или около 80%. С 2018 года соответствующая компенсация выпадающих доходов по налогу на прибыль краю не предусмотрена», — пояснила она.

В результате регионы, более активно работающие со своей доходной базой и принимающие дополнительные налоговые меры, «находятся в невыигрышном положении из-за сокращения дотаций и снижения возможностей для выстраивания собственных приоритетов регионального развития», отметила Никитина.

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