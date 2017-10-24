Уровень безработицы в Красноярске признан самым низким в СФО
В прошлом году краевой центр по этому показателю занял лишь четвертое место.
В прошлом году краевой центр по этому показателю занял лишь четвертое место.
В Красноярске зафиксировали самый низкий уровень безработицы среди городов Сибирского федерального округа, сообщили в
По данным мониторинга основных показателей, характеризующих рынок труда крупных городов СФО, на 1 октября уровень безработицы в Красноярске составил 0,38%.
Чуть выше этот показатель у Новосибирска — 0,41%, затем идут города Омск и Иркутск — 0,42%, а также Томск — 0,68%. Замыкает шестёрку рейтинга Кемерово, где уровень безработицы составил 1,16%.
В прошлом году на аналогичную дату уровень безработицы в краевом центре составлял 0,6%, в рейтинге значений указанного показателя это была четвёртая строчка.
В центре занятости населения Красноярска улучшение позиций связывают с ростом числа предложений работы для горожан. В этом году в центр занятости за помощью в подборе кадров обратились 4,1 тысячи работодателей (в аналогичный период 2016 года — 3,7 тысячи предприятий). Они заявили 41,4 тысячи вакансий постоянного характера, что превышает значение прошлого года на 2,9 тысячи единиц.