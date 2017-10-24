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14:46 (мск), источник: СуперОмск

Ленинский рынок закроют для транспорта из-за губернской ярмарки в Омске

В Омске временно ограничат движение транспорта по улице Рождественского, на участке, который пролегает по территории Ленинского рынка, — от дома № 6/2 до дома № 6/5.

Там же будет запрещена и парковка всех транспортных средств.

Причиной этому станет проведение сельскохозяйственной губернской ярмарки, на которую со своей продукцией будут съезжаться производители из районов Омской области, передает пресс-служба мэрии.

Ярмарка будет проводиться по субботам: 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря. Движение будет ограничено с 8:00 до 16:00.

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