Ленинский рынок закроют для транспорта из-за губернской ярмарки в Омске
В Омске временно ограничат движение транспорта по улице Рождественского, на участке, который пролегает по территории Ленинского рынка, — от дома № 6/2 до дома № 6/5.
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В Омске временно ограничат движение транспорта по улице Рождественского, на участке, который пролегает по территории Ленинского рынка, — от дома № 6/2 до дома № 6/5.
Там же будет запрещена и парковка всех транспортных средств.
Причиной этому станет проведение сельскохозяйственной губернской ярмарки, на которую со своей продукцией будут съезжаться производители из районов Омской области, передает
Ярмарка будет проводиться по субботам: 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря. Движение будет ограничено с 8:00 до 16:00.