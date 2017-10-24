В Перми к 2023 г. может быть построен спорткомплекс на 12 тыс. болельщиков
Спортивный объект будут возводить для проведения чемпионата мира по баскетболу.
Спортивный объект будут возводить для проведения чемпионата мира по баскетболу.
Как сообщил сегодня, 24 октября в рамках «промышленного» комитета Законодательного собрания Пермского края министр спорта Олег Глызин, в случае, если 9 декабря в Мюнхене будет принято решение о том, что чемпионат мира по баскетболу 2023 г. будет принимать Россия, то Пермь войдет в число четырёх городов России, в которых будут проходить соревнования.
«Если 9 декабря будет принято решение в пользу России и нам доверят принять этот чемпионат, то четыре города — Москва,
Он также отметил, что строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая», построенного на месте бывшего стадиона «Урал» (Куйбышева, 140), приближается к сдаче. Однако, этот объект не предназначен для крупных соревнований. Это, скорее, тренировочная база для местных спортсменов, отметил министр.
По словам Олега Глызина, ориентировочное место расположения баскетбольного СК — район завода им. Дзержинского. Напомним, как сообщал ранее «Новому компаньону» директор Института транспортного планирования Михаил Якимов, существует также проект строительства трамвайной ветки на бывшей территории завода им. Дзержинского. Пока проект в стадии обсуждения.