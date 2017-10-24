В Перми к 2023 г. может быть построен спорткомплекс на 12 тыс. болельщиков

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Как сообщил сегодня, 24 октября в рамках «промышленного» комитета Законодательного собрания Пермского края министр спорта Олег Глызин, в случае, если 9 декабря в Мюнхене будет принято решение о том, что чемпионат мира по баскетболу 2023 г. будет принимать Россия, то Пермь войдет в число четырёх городов России, в которых будут проходить соревнования.

«Если 9 декабря будет принято решение в пользу России и нам доверят принять этот чемпионат, то четыре города — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь будут принимать у себя этот чемпионат мира. Под чемпионат (все заточены на это, все над этим работают), у нас должен появиться 8−12-тысячник — новый игровой, спортивный, культурный центр. В нем мы уже сможем проводить различного типа мероприятия, в том числе и международного уровня. Напомню, сейчас у нас кроме “Молота”, который может принять не более 6 тыс. болельщиков, ничего нет», — рассказал Олег Глызин.

Он также отметил, что строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая», построенного на месте бывшего стадиона «Урал» (Куйбышева, 140), приближается к сдаче. Однако, этот объект не предназначен для крупных соревнований. Это, скорее, тренировочная база для местных спортсменов, отметил министр.