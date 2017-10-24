«Интерфакс» подвергся хакерской атаке

Источник: Reuters

«Мы подверглись вирусной атаке. Наши специалисты работают над этой проблемой и пытаются сделать все возможное, чтобы ее устранить. Источник атаки не определен», — сказали в «Интерфаксе».

В настоящее время наблюдаются проблемы при работе со СПАРКом, не обновляются сообщения Центра раскрытия корпоративной информации (последнее сообщение было опубликовано в 14.22 по мск), также недоступен сайт информационного агентства «Интерфакс».