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15:56 (мск), источник: RNS

«Интерфакс» подвергся хакерской атаке

«Интерфакс» подвергся хакерской атаке, сообщили RNS в группе «Интерфакс».

Источник: Reuters

«Мы подверглись вирусной атаке. Наши специалисты работают над этой проблемой и пытаются сделать все возможное, чтобы ее устранить. Источник атаки не определен», — сказали в «Интерфаксе».

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время наблюдаются проблемы при работе со СПАРКом, не обновляются сообщения Центра раскрытия корпоративной информации (последнее сообщение было опубликовано в 14.22 по мск), также недоступен сайт информационного агентства «Интерфакс».

Агентство на своей странице в Twitter сообщило, что сбой возник «из-за хакерской атаки в работе серверов».

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Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября© Ньюстюб
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