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16:17 (мск), источник: РИАЦ

Стратегия развития Волгограда стала третьей в общероссийском конкурсе

Стратегия развития Волгограда стала третьей в общероссийском конкурсе.

Стратегию социально-экономического развития «Волгоград-2030» высоко оценили российские эксперты. Она стала третьей на конкурсе, который проводился в рамках 16-го Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге.

В число финалистов попали стратегии Казани, Томска и Перми. Эксперты в области стратегирования оценивали качество новаций и эффективность решений социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетами. Города, ставшие финалистами конкурса в Санкт-Петербурге, представят свои стратегии на общероссийский форуме стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей», который пройдет в Екатеринбурге 16 ноября.

Отметим, что стратегия «Волгоград — 2030» была утверждена в 2016 году. В ее формировании приняли участие представители власти, бизнеса и жители города. В настоящее время в регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. Приоритетные направления уже были обозначены губернатором Андреем Бочаровым. Среди них оздоровление бюджетно-финансовой системы, поддержка материнства и детства, развитие промышленности, агропромышленного комплекса, инфраструктуры населенных пунктов региона, ведущее к стабильному повышению качества жизни местных жителей.

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