Стратегия развития Волгограда стала третьей в общероссийском конкурсе.

Стратегию социально-экономического развития «Волгоград-2030» высоко оценили российские эксперты. Она стала третьей на конкурсе, который проводился в рамках 16-го Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге.

В число финалистов попали стратегии Казани, Томска и Перми. Эксперты в области стратегирования оценивали качество новаций и эффективность решений социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетами. Города, ставшие финалистами конкурса в Санкт-Петербурге, представят свои стратегии на общероссийский форуме стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей», который пройдет в Екатеринбурге 16 ноября.