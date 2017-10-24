Сотрудники завода «Ремпутьмаш» попросили о личной встрече с губернатором

На днях с сотрудниками завода, обеспокоенными возможной ликвидацией предприятия, встретился министр промышленности края Алексеем Чибисовым, который заявил, что «Ремпутьмаш» будет развиваться, но на другой площадке. Однако заводчане по итогам общения пришли к выводу, что им «не удалось получить конкретные ответы» на свои вопросы, и попросили о встрече с губернатором Решетниковым.



«Мы понимаем, что Вами сказано много о планах по обустройству территории завода, но мы не понимаем, куда планируется переносить производственные мощности и что будет с сотрудниками предприятия. На встрече с администрацией завода и на встрече с министром промышленности края Чибисовым А. В. нам так и не удалось получить конкретные ответы на эти вопросы. Профессиональный коллектив предприятия готов работать на благо края и его жителей, и мы хотели бы заручиться вашей поддержкой в надежде, что край при выкупе предприятия не станет бросать коллектив завода на произвол судьбы, а позаботится о том, чтобы все права рабочих были соблюдены. Мы очень надеемся, что у Вас найдётся время встретиться с нами», — сказано в письме. В аппарате краевого Правительства его приняли.