Роспотребнадзор Башкирии проверил безопасность сезонных овощей
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Роспотребнадзор по РБ забраковал 21 партию некачественных овощей общим объёмом 793,5 кг за III квартал 2017 года, сообщает
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Роспотребнадзор по РБ забраковал 21 партию некачественных овощей общим объёмом 793,5 кг за III квартал 2017 года, сообщает
За указанный период специалисты проверили почти 100 хозяйствующих субъектов, реализующих овощи, из них 62 хозяйства проверены с лабораторным контролем.
В ходе проверок исследовано порядка 500 проб овощей по
По результатам девять (1,8%) проб овощей не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию нитратов: капуста белокочанная ранняя урожай текущего года (пять проб), кабачки свежие (две пробы), картофель свежий, свекла свежая столовая.