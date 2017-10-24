Роспотребнадзор Башкирии проверил безопасность сезонных овощей

Источник: Башинформ

За указанный период специалисты проверили почти 100 хозяйствующих субъектов, реализующих овощи, из них 62 хозяйства проверены с лабораторным контролем.

В ходе проверок исследовано порядка 500 проб овощей по санитарно-химическим показателям, в том числе 475 исследований проведено на содержание нитратов и 226 — на содержание пестицидов.