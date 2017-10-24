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16:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Роспотребнадзор Башкирии проверил безопасность сезонных овощей

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Роспотребнадзор по РБ забраковал 21 партию некачественных овощей общим объёмом 793,5 кг за III квартал 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Башинформ

За указанный период специалисты проверили почти 100 хозяйствующих субъектов, реализующих овощи, из них 62 хозяйства проверены с лабораторным контролем.

В ходе проверок исследовано порядка 500 проб овощей по санитарно-химическим показателям, в том числе 475 исследований проведено на содержание нитратов и 226 — на содержание пестицидов.

По результатам девять (1,8%) проб овощей не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию нитратов: капуста белокочанная ранняя урожай текущего года (пять проб), кабачки свежие (две пробы), картофель свежий, свекла свежая столовая.

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