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16:14 (мск), источник: ТАСС

Товарооборот Чили и Свердловской области за полугодие вырос в шесть раз

Рост обусловлен увеличением экспорта черных металлов и машиностроительной продукции.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Товарооборот Чили со Свердловской областью за первое полугодие 2017 года вырос в шесть раз. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей уральского региона.

«Товарооборот Свердловской области с Чили за первое полугодие 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 6 раз и достиг $49 млн. Это 23-е место в списке стран-контрагентов региона. Примечательно, что в прошлом году страна занимала лишь 86-ю строчку. Рост обусловлен увеличением экспорта черных металлов и изделий из них, машиностроительной продукции. Импорт вырос за счет поставок медной руды и полуфабрикатов для производства меди», — отметили в пресс-службе.

На этой неделе в Екатеринбург с рабочей поездкой прибыл посол Чили в Москве Родриго Ньето Матурана. По данным ведомства, это первый в истории визит официального представителя республики такого уровня в Свердловскую область, начиная с 1991 года.

«Мы хотим выйти за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловская область, Екатеринбург — крупнейшая территория России, где развиты горнодобывающая, металлургическая промышленность. Здесь очень много взаимных возможностей, и мы хотим начать свое межрегиональное сотрудничество именно со Свердловской области», — сказал он журналистам по итогам презентации страны в Екатеринбурге.

Ранее с дипломатом прошла в встреча в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП, является организатором поездки), на которой промышленники региона предложили организовать прямые контакты уральских и чилийских производителей меди, поскольку они поставляют медный концентрат одному и тому же потребителю — Китаю. «Родриго Ньето Матуране идея кооперации понравилась, и он сказал, что Чили готова не только согласовывать свои действия на медном рынке, но и закупать в России технологии переработки меди, так как сильно заинтересована продавать не только сырье, но и продукцию высоких переделов», — пояснили в пресс-службе УТПП.

По словам президента УТПП Андрея Беседина, визит посла на Средний Урал открывает новые возможности для промышленников двух стран. «Крупнейшие медеплавильные предприятия Урала за последние годы модернизировали производство и освоили выпуск новой продукции. Они заинтересованы в сотрудничестве с чилийскими коллегами, чтобы загрузить свои мощности. Кроме того, уральские предприниматели готовы поучаствовать в развитии транспортной инфраструктуры Чили, мы будем делать все возможное, чтобы проявленный во время переговоров интерес друг к другу вылился в конкретное сотрудничество», — отметил он.

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