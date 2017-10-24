Товарооборот Чили и Свердловской области за полугодие вырос в шесть раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Товарооборот Чили со Свердловской областью за первое полугодие 2017 года вырос в шесть раз. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей уральского региона.

«Товарооборот Свердловской области с Чили за первое полугодие 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 6 раз и достиг $49 млн. Это 23-е место в списке стран-контрагентов региона. Примечательно, что в прошлом году страна занимала лишь 86-ю строчку. Рост обусловлен увеличением экспорта черных металлов и изделий из них, машиностроительной продукции. Импорт вырос за счет поставок медной руды и полуфабрикатов для производства меди», — отметили в пресс-службе.

На этой неделе в Екатеринбург с рабочей поездкой прибыл посол Чили в Москве Родриго Ньето Матурана. По данным ведомства, это первый в истории визит официального представителя республики такого уровня в Свердловскую область, начиная с 1991 года.

«Мы хотим выйти за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловская область, Екатеринбург — крупнейшая территория России, где развиты горнодобывающая, металлургическая промышленность. Здесь очень много взаимных возможностей, и мы хотим начать свое межрегиональное сотрудничество именно со Свердловской области», — сказал он журналистам по итогам презентации страны в Екатеринбурге.

Ранее с дипломатом прошла в встреча в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП, является организатором поездки), на которой промышленники региона предложили организовать прямые контакты уральских и чилийских производителей меди, поскольку они поставляют медный концентрат одному и тому же потребителю — Китаю. «Родриго Ньето Матуране идея кооперации понравилась, и он сказал, что Чили готова не только согласовывать свои действия на медном рынке, но и закупать в России технологии переработки меди, так как сильно заинтересована продавать не только сырье, но и продукцию высоких переделов», — пояснили в пресс-службе УТПП.