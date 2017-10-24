Специалисты обсудят в Воронеже новые требования к подготовке кадров

Источник: РИА "Воронеж"

Мероприятие будет проходить в главном корпусе Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I в рамках IV регионального чемпионата Worldskills Russia до среды, 25 октября.

Форум станет площадкой для дискуссий и пленарных заседаний с участием представителей бизнеса, власти и сферы образования. В ходе форума специалисты поделятся мнениями о том, что нужно изменить в системе подготовки квалифицированных кадров с точки зрения работодателей, педагогов и самих студентов.

На открытии форума выступил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

— Важной особенностью форума является то, что на одной площадке встретятся заказчики в лице работодателей и исполнители, работники сферы образования, которые в ходе активных споров и обсуждений выяснят, какие в системе назрели изменения, какие инновационные подходы требуются сегодня, — отметил Артем Верховцев.

Первым событием форума стало пленарное заседание «Новое качество развития системы подготовки кадров в России». Также на мероприятии пройдут круглый стол о развитии кадрового потенциала региона, мастер-классы для студентов о том, как пройти собеседование, начать свой бизнес и продвинуть бренд в социальных сетях. Для школьников в рамках форума состоятся профориентационные мероприятия «Моя профессия». Комитет по образованию, науке и молодежной политике Воронежской областной думы и Совета ректоров вузов Воронежской области проведет на форуме выездное заседание.