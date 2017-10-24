Специалисты обсудят в Воронеже новые требования к подготовке кадров

Мероприятие будет проходить в главном корпусе Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I в рамках IV регионального чемпионата Worldskills Russia до среды, 25 октября.
Форум станет площадкой для дискуссий и пленарных заседаний с участием представителей бизнеса, власти и сферы образования. В ходе форума специалисты поделятся мнениями о том, что нужно изменить в системе подготовки квалифицированных кадров с точки зрения работодателей, педагогов и самих студентов.
На открытии форума выступил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
— Важной особенностью форума является то, что на одной площадке встретятся заказчики в лице работодателей и исполнители, работники сферы образования, которые в ходе активных споров и обсуждений выяснят, какие в системе назрели изменения, какие инновационные подходы требуются сегодня, — отметил Артем Верховцев.
Первым событием форума стало пленарное заседание «Новое качество развития системы подготовки кадров в России». Также на мероприятии пройдут круглый стол о развитии кадрового потенциала региона,
Церемония закрытия форума «Образование и профессиональные квалификации 2017» состоится в актовом зале ВГАУ в 15:00 среды, 25 октября. Вход на все события форума свободный.