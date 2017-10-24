К задерживающим персонал на работе чиновникам будут применены жесткие меры

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Как известно, данная группа осуществляет внеплановые визиты в различные государственные органы с целью выявления неправомерного задерживания сотрудников на работе.

«Мы регулярно посещаем разные организации — МОН РК, Министерство труда и социальной защиты, МИР РК, и другие госорганы. Очень много людей пишут мне положительные отзывы о нашей деятельности и просят проверить организации, в которых они работают. Это могут быть и родственники людей, работающих в этих организациях. Мы хотим показать, что государство, в частности Агентство по делам государственной службы, предпринимает меры по защите людей от произвола чиновников», — рассказывает Байтук.

По его словам, нередки случаи, когда персонал вынужден задерживаться на своих рабочих местах из-за страха, поскольку руководство по каким-то причинам еще не ушло домой.

«Ни для кого не секрет, что раньше были нередкими ситуации, когда начальник задерживается на работе, и все его подчиненные также сидят на своих рабочих местах, боясь их покинуть. Быть может, он сидит у себя в кабинете и играет в нарды или во что-то еще? Поэтому, КПД от того, что чиновник засиживается на работе, не очень высокий», — отметил борец за права работников.

Байтук назвал подобные ситуации проявлением бессистемности работы государственных органов и некомпетентности руководства таких организаций или отделов. Если такие ситуации, все же возникают, общественный деятель призывает производить оплату такому сотруднику.

«Если орган работает системно, никто не будет оставаться после окончания рабочего дня. К примеру, в Министерстве юстиции РК приняли сейчас очень жесткий регламент, и сотрудники не остаются после работы. По крайней мере, большинство из них. За переработку должна быть оплата и перерабатывать можно два часа в день максимум. И только с согласия самого сотрудника», — уверен он.

Байтук также назвал самых злостных нарушителей в этом отношении — ими оказались чиновники сразу двух министерств.

«Мы посещали акимат Астаны, регионы, МОН РК, Минтруда, Минюст, и другие организации. Как отмечали наши ребята, очень много нарушений в этом отношении в МОН РК и в Министерстве труда и социальной защиты. К слову, из Минтруда до сих пор приходят просьбы проверить организацию еще раз», — сказал он.

Байтук также сообщил, что в следующем году к нарушающим права своих сотрудников руководителям будут применены более жесткие меры.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что наши рейды осуществляются не для наказания, а для профилактики и улучшения условий труда. А в конце года в Агентстве по делам государственной службы состоится масштабное заседание специальной мониторинговой группы, в которую входят различные общественники страны. В рамках него мы соберем ответственных секретарей организаций, которые мы проверили, ознакомимся с отчетами по нашим рейдам», — рассказал он.