НАК увеличивает количество полетов в Стамбул и Амритсар
Вторую частоту регулярных рейсов по направлению Самарканд—Стамбул—Самарканд компания вводит с 16 ноября.
Вторую частоту регулярных рейсов по направлению Самарканд—Стамбул—Самарканд компания вводит с 16 ноября.
Полеты будут выполняться на лайнерах А320 по четвергам. Из Самарканда самолет будет вылетать в 18:55 и приземляться в Стамбуле в 20:55. Обратно рейс вылетает в 22:25.
С 1 ноября вводятся дополнительные две частоты регулярных рейсов по маршруту Ташкент—Амритсар—Ташкент. Рейсы будут выполняться по средам и четвергам по следующему графику движения (время местное):
Среда:
HY-443 Ташкент (11:15) — Амритсар (14:15).
HY-444 Амритсар (23:55) — Ташкент (02:00) +1.
Четверг:
HY-441 Ташкент (22:45) — Амритсар (01:45) +1.
Пятница:
HY-442 Амритсар (11:30) — Ташкент (13:35).