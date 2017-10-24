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17:05 (мск), источник: Kommersant.uz

НАК увеличивает количество полетов в Стамбул и Амритсар

Вторую частоту регулярных рейсов по направлению Самарканд—Стамбул—Самарканд компания вводит с 16 ноября.

Источник: Kommersant.uz

Полеты будут выполняться на лайнерах А320 по четвергам. Из Самарканда самолет будет вылетать в 18:55 и приземляться в Стамбуле в 20:55. Обратно рейс вылетает в 22:25.

С 1 ноября вводятся дополнительные две частоты регулярных рейсов по маршруту Ташкент—Амритсар—Ташкент. Рейсы будут выполняться по средам и четвергам по следующему графику движения (время местное):

Среда:

HY-443 Ташкент (11:15) — Амритсар (14:15).

HY-444 Амритсар (23:55) — Ташкент (02:00) +1.

Четверг:

HY-441 Ташкент (22:45) — Амритсар (01:45) +1.

Пятница:

HY-442 Амритсар (11:30) — Ташкент (13:35).

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