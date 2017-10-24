Средняя зарплата в сентябре составила Br831,3 — Белстат
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре составила Br831,3, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
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24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре составила Br831,3, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
По данным Белстата, этот показатель в августе был Br844,4.