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16:25 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя зарплата в сентябре составила Br831,3 — Белстат

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре составила Br831,3, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

По данным Белстата, этот показатель в августе был Br844,4.

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