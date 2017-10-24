Первую партию новых автобусов Ростов получит в декабре
До 15 декабря 2017 года ожидается поставка в Ростов 100 новых пассажирских автобусов большой вместимости, сообщает
До 15 декабря 2017 года ожидается поставка в Ростов 100 новых пассажирских автобусов большой вместимости, сообщает
В числе новых автобусов — 75 «МАЗов» производства Минского автозавода на дизельном топливе на сумму чуть более 847 млн рублей и 25 «НефАЗов» производства Нефтекамского автозавода на газомоторном топливе на сумму более 256 млн рублей.
«Все автобусы оснащены кондиционерами, оборудованы специальными креплениями и аппарелями для передвижения маломобильных групп населения, а также системами видеонаблюдения», — говорится в сообщении. Всего на 2017−2018 годы запланирована покупка 200 пассажирских автобусов большой вместимости (150 на дизельном и 50 на газомоторном топливе).
Поставка второй сотни автобусов в Ростов произойдет до 1 апреля 2018 года. Добавим, что в этом году на приобретение 14 трамвайных вагонов также выделено более 453 млн рублей. Один из них уже в Ростове, поставка остальных ожидается до 15 декабря.
Кроме того, планируется приобрести один электробус, чтобы в экспериментальном режиме использовать его на одном из маршрутов городского транспорта — предположительно, от пл. К. Маркса до главного железнодорожного вокзала.