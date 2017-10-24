Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в конфликте в Донбассе
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Представитель жены Джиграханяна: Поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
12Праздник миллиона огней
16:58 (мск), источник: Городской репортер

Первую партию новых автобусов Ростов получит в декабре

До 15 декабря 2017 года ожидается поставка в Ростов 100 новых пассажирских автобусов большой вместимости, сообщает пресс-служба городской Думы.

В числе новых автобусов — 75 «МАЗов» производства Минского автозавода на дизельном топливе на сумму чуть более 847 млн рублей и 25 «НефАЗов» производства Нефтекамского автозавода на газомоторном топливе на сумму более 256 млн рублей.

«Все автобусы оснащены кондиционерами, оборудованы специальными креплениями и аппарелями для передвижения маломобильных групп населения, а также системами видеонаблюдения», — говорится в сообщении. Всего на 2017−2018 годы запланирована покупка 200 пассажирских автобусов большой вместимости (150 на дизельном и 50 на газомоторном топливе).

Поставка второй сотни автобусов в Ростов произойдет до 1 апреля 2018 года. Добавим, что в этом году на приобретение 14 трамвайных вагонов также выделено более 453 млн рублей. Один из них уже в Ростове, поставка остальных ожидается до 15 декабря.

Кроме того, планируется приобрести один электробус, чтобы в экспериментальном режиме использовать его на одном из маршрутов городского транспорта — предположительно, от пл. К. Маркса до главного железнодорожного вокзала.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Хакеры потребовали от «Интерфакса» выкуп в биткоинах
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь