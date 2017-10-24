Британские банки не верят в криптовалюты
По данным британских СМИ, местные компании, занимающиеся криптовалютами, жалуются на то, что британские банки не хотят открывать для них счета в стране.
По данным британских СМИ, местные компании, занимающиеся криптовалютами, жалуются на то, что британские банки не хотят открывать для них счета в стране.
Как сообщает Financial Times (FT), сложившаяся ситуация «вызывает вопросы о том, хочет ли Великобритания стать мировым центром быстроразвивающейся
«Когда глава Банка Англии Марк Карни просто стоит и говорит “бла-бла-бла, финансово-технологическая индустрия”, мне этого недостаточно», — отмечает господин Годфри.
Аналогичные жалобы озвучил и глава британской криптоинвестиционной фирмы Bitstocks Майкл Хадсон. «Открыть для нас счет в Великобритании практически невозможно. Мы работаем из Польши и Гибралтара, где ситуация в этом отношении стабильнее всего. Ранее у нас был счет и в Болгарии, но долго это не продлилось».
Британские финансовые регуляторы обратили свое внимание на криптовалюты еще в 2014 году. В информационном бюллетене Банка Англии за третий квартал 2014 года было сказано, что банк признает эти валюты как платежное средство, но среди весьма ограниченного круга лиц и организаций. Кроме того, Банк Англии заявил, что криптовалюты не представляют собой угрозы британскому финансовому рынку. Впоследствии власти не раз заявляли, что довольно лояльно относятся к использованию криптовалют, но выступают за большую прозрачность в операциях с ними. Однако местные традиционные банки все еще опасаются иметь дело с криптовалютами — как раз по причине низкой прозрачности и непредсказуемости последствий.
«Если вы посмотрите на операции в даркнете, то там за все платят в криптовалюте, — цитирует FT одного
Евгений Хвостик