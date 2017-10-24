Британские банки не верят в криптовалюты

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Как сообщает Financial Times (FT), сложившаяся ситуация «вызывает вопросы о том, хочет ли Великобритания стать мировым центром быстроразвивающейся финансово-технологической индустрии». Издание ссылается на информацию от британских криптовалютных компаний, жалующихся, что местные банки не горят желанием открывать им счета в стране. «Никто не даст вам банковский счет в Великобритании», — заявил в интервью FT Джеймс Годфри из компании BlockEx, которая торгует различными цифровыми активами, в том числе криптовалютами. По его словам, Metro Bank недавно закрыл счет компании в стране, вынудив использовать услуги болгарского банка для продолжения торговли. Это заставило BlockEx переосмыслить целесообразность своего пребывания в Великобритании и перебраться в канадский Торонто.

«Когда глава Банка Англии Марк Карни просто стоит и говорит “бла-бла-бла, финансово-технологическая индустрия”, мне этого недостаточно», — отмечает господин Годфри.

Аналогичные жалобы озвучил и глава британской криптоинвестиционной фирмы Bitstocks Майкл Хадсон. «Открыть для нас счет в Великобритании практически невозможно. Мы работаем из Польши и Гибралтара, где ситуация в этом отношении стабильнее всего. Ранее у нас был счет и в Болгарии, но долго это не продлилось».

Британские финансовые регуляторы обратили свое внимание на криптовалюты еще в 2014 году. В информационном бюллетене Банка Англии за третий квартал 2014 года было сказано, что банк признает эти валюты как платежное средство, но среди весьма ограниченного круга лиц и организаций. Кроме того, Банк Англии заявил, что криптовалюты не представляют собой угрозы британскому финансовому рынку. Впоследствии власти не раз заявляли, что довольно лояльно относятся к использованию криптовалют, но выступают за большую прозрачность в операциях с ними. Однако местные традиционные банки все еще опасаются иметь дело с криптовалютами — как раз по причине низкой прозрачности и непредсказуемости последствий.

«Если вы посмотрите на операции в даркнете, то там за все платят в криптовалюте, — цитирует FT одного топ-менеджера британского банка, пожелавшего остаться неизвестным.— Вы не знаете, кто, откуда и куда переводит средства. А если они идут в Иран и мы окажемся причастными к этому, тогда нас просто закроют».