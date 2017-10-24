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17:28 (мск), источник: Городской репортер

Новое ростовское кладбище введут в эксплуатацию до 30 июля 2018 года

Новое городское кладбище Ростова, которое будут строить в Мясниковском районе. поручено ввести в эксплуатацию до 30 июля 2018 года, сообщает пресс-служба городской Думы.

По словам директора департамента координации строительства и перспективного развития города Андрея Дикуна, проектирование кладбища на участке площадью 40 гектаров на землях колхоза «Колос» уже завершено, получено положительное заключение Госэкспертизы.

На отведенном земельном участке разместятся площадка для памятников общественного назначения, гостевая автопарковка, административно-бытовое здание и здание для проведения траурных гражданских обрядов, площадка для отдыха с навесами и 14 зон захоронений на 29 тысяч могил. Подъезд автотранспорта к кладбищу будет осуществляться от автодороги местного значения с. Большие Салы — п. Элитный, расположенной с южной и восточной сторон кладбища. В будущем году начнется строительство объездной дороги вокруг села Большие Салы.

В сентябре по результатам конкурса был определен подрядчик — ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление ЮГА», с которым заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ. Стоимость строительства нового кладбища составляет почти 268 млн рублей.

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