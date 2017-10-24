Новое ростовское кладбище введут в эксплуатацию до 30 июля 2018 года

На отведенном земельном участке разместятся площадка для памятников общественного назначения, гостевая автопарковка, административно-бытовое здание и здание для проведения траурных гражданских обрядов, площадка для отдыха с навесами и 14 зон захоронений на 29 тысяч могил. Подъезд автотранспорта к кладбищу будет осуществляться от автодороги местного значения с. Большие Салы — п. Элитный, расположенной с южной и восточной сторон кладбища. В будущем году начнется строительство объездной дороги вокруг села Большие Салы.