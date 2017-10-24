Новое ростовское кладбище введут в эксплуатацию до 30 июля 2018 года
Новое городское кладбище Ростова, которое будут строить в Мясниковском районе. поручено ввести в эксплуатацию до 30 июля 2018 года, сообщает
Новое городское кладбище Ростова, которое будут строить в Мясниковском районе. поручено ввести в эксплуатацию до 30 июля 2018 года, сообщает
По словам директора департамента координации строительства и перспективного развития города Андрея Дикуна, проектирование кладбища на участке площадью 40 гектаров на землях колхоза «Колос» уже завершено, получено положительное заключение Госэкспертизы.
На отведенном земельном участке разместятся площадка для памятников общественного назначения, гостевая автопарковка,
В сентябре по результатам конкурса был определен подрядчик — ООО «Дорожное