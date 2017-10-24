Более 600 тонн продукции вернул Казахстан странам-экспортерам

«С 6 по 20 октября при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, ввезенной на территорию Республики Казахстан, выявлено 59 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, из Российской Федерации выявлено 2 случая ввоза продукции (пиломатериалы 74,5 куб.м, крупа в ассортименте 22 тонны, картофель 83,5 тонн, бананы 20 тонн) без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом.



Из Республики Кыргызстан в 11 случаях продукция (яблоки и груши — 93,3 тонны, виноград — 21 тонна, свекла — 4 тонны) была ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом. В 17 случаях — выявлены карантинные объекты (червец Комстока, восточная плодожорка, золотистая картофельная нематода, повилика, азиатская ягодная муха, картофельная моль) в следующей продукции: хурма и гранаты — 20,6 тонн, яблоки и груши — 47,7 тонн, сухофрукты — 42,4 тонн, виноград — 60,1 тонн, картофель — 66,7 тонн. Выявлено 19 случаев ввоза без маркировки на упаковках (малина и клубника — 10,5 тонн, яблоки и груши — 37,2 тонн, виноград — 61,2 тонн, сливы — 12 тонн, гранаты — 2,9 тонн).