Узбекистан подписал контракты на экспорт текстиля более чем на $1 млрд

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Крупные контракты были заключены с компаниями из России, Турции, Южной Кореи, Сингапура, Молдовы и других стран. Представители зарубежных закупочных компаний отметили качество и ценовые параметры узбекского текстиля. При этом процесс контрактации продолжается, и более точные цифры по экспорту появятся позднее. Это же касается и данных по контрактации хлопкового волокна.

При этом в прошлом году в ходе ярмарки Узбекистан подписал контракты на продажу текстильной продукции более чем на 1,32 миллиарда долларов и 550 тысяч тонн хлопкового волокна, а по итогам 2015 года — текстильной продукции более чем на 800 миллионов долларов и 700 тысяч тонн хлопкового волокна.

В целом 76-е пленарное заседание Международного консультативного комитета по хлопку и XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка продлятся до пятницы, когда и будут озвучены окончательный цифры.

Напомним, что в этом году в мероприятиях принимают участие около 1500 специалистов из более чем 50 стран.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна, и пятое — по его экспорту. Ежегодно в стране выращивается около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца, производится 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна.

По заявлениям узбекских властей, к 2020 году мощности местных предприятий обеспечат полную переработку производимого в Узбекистане хлопка, что может привести к значительному снижению экспортных поставок этой культуры. Только по итогам 2017 года в стране намерены довести внутреннюю переработку хлопкового волокна до 70%.