Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму ответили Собчак на слова о принадлежности полуострова
Правда и мифы о работе патологоанатома
Автомобилистка в РФ начала получать штрафы от машины-двойника
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Представитель жены Джиграханяна: Поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
17:13 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан подписал контракты на экспорт текстиля более чем на $1 млрд

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан по итогам XIII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки подписал контракты на экспорт готовой текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 1 миллиард долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Reuters

Крупные контракты были заключены с компаниями из России, Турции, Южной Кореи, Сингапура, Молдовы и других стран. Представители зарубежных закупочных компаний отметили качество и ценовые параметры узбекского текстиля. При этом процесс контрактации продолжается, и более точные цифры по экспорту появятся позднее. Это же касается и данных по контрактации хлопкового волокна.

При этом в прошлом году в ходе ярмарки Узбекистан подписал контракты на продажу текстильной продукции более чем на 1,32 миллиарда долларов и 550 тысяч тонн хлопкового волокна, а по итогам 2015 года — текстильной продукции более чем на 800 миллионов долларов и 700 тысяч тонн хлопкового волокна.

В целом 76-е пленарное заседание Международного консультативного комитета по хлопку и XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка продлятся до пятницы, когда и будут озвучены окончательный цифры.

Напомним, что в этом году в мероприятиях принимают участие около 1500 специалистов из более чем 50 стран.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна, и пятое — по его экспорту. Ежегодно в стране выращивается около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца, производится 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна.

По заявлениям узбекских властей, к 2020 году мощности местных предприятий обеспечат полную переработку производимого в Узбекистане хлопка, что может привести к значительному снижению экспортных поставок этой культуры. Только по итогам 2017 года в стране намерены довести внутреннюю переработку хлопкового волокна до 70%.

Кроме того, до 2020 года в Узбекистане также планируется реализовать более 150 новых проектов в сфере легкой промышленности общей стоимостью свыше двух миллиардов долларов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Прокурор по делу Ибрагимова потребовал для обвиняемого 6 лет
Узбекский бизнесмен в США: соотечественников здесь скоро будет больше
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Хакеры потребовали от «Интерфакса» выкуп в биткоинах
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь