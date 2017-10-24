Кто прав, кто виноват: «сахарный» конфликт Казахстана с Россией

Источник: Sputniknews.kz

Сахарный конфликт: позиции сторон

Как утверждает российская сторона, казахстанские компании осуществляют поставки сахара за счет реэкспорта тростникового сахар-сырца из третьих стран, в отношении которых Россия ввела импортные пошлины.

Казахстанская сторона это не оспаривает, но считает, что доля казахстанского импорта в Россию ничтожно мала, а потому навредить российским производителям сахара не может (следовательно, и беспокоится-то россиянам не о чем). В тоже время для Казахстана беспошлинный ввоз сахара-сырца жизненно важен, так как позволяет местной продукции быть конкурентоспособной.

Обострение же «сахарного вопроса» казахстанские производители сладкой продукции объясняют тем, что в России вырастили большой урожай свеклы и сделали из нее много сахара, а теперь хотят продать этот сахар Казахстану по цене, которая может сделать местную продукцию неконкурентной, то есть очень дорогой.

«По мнению казахстанских отраслевых ассоциаций, создание общего рынка сахара ЕАЭС не означает беспредельный рост российских гигантов (которые уже практически обеспечили внутреннюю потребность и ищут каналы его экспорта), а также белорусских предпринимателей (которые производят в 1,5 раза больше внутренней потребности сахара, продолжая импортировать в значительном количестве бразильский сахар-сырец), но также и гармоничный рост производителей сахара всех стран-участниц ЕАЭС, в которых имеются для этого климатические и экономические условия, в частности, Казахстана», — говорится в распространенном на конференции пресс-релизе.

О чем не знают казахстанские кондитеры

Между тем, реэкспорт сахара из Казахстана в Россию давно вызывал вопросы не только у Москвы, но и у Евразийской экономической комиссии.

В 2014 году Департамент агропромышленной политики ЕЭК подготовил аналитический доклад «Анализ ситуации на рынке сахара государств-членов Евразийского экономического союза за 2010 — 2014 годы», в котором в частности говорилось, что именно Казахстан наиболее активно пользуется льготным режимом на сахар-сырец, из-за чего практически загубил отечественное свекловодство.

Дело в том, что льготы по беспошлинному импорту сахара-сырца Казахстану предоставлялись не просто так, а с определенной целью — развить национальное свеклосахарное производство и снизить зависимость от импорта. Однако все получилось не так, как планировалось.

«За 2010−2014 гг. объемы производства свекловичного сахара в Республике Казахстан снижались. Площади посевов сахарной свеклы сократились в 9,3 раза с 11,2 тысяч га в 2010 г. до 1,2 тысяч га в 2014 г. Производство свекловичного сахара за рассматриваемый период уменьшилось в 4 раза с 21,1 до 5,2 тысяч тонн в 2014 г», — говорилось в аналитическом докладе ЕЭК.

При этом в Казахстане применяется самый широкий набор мер государственной поддержки направленный на развитие собственной сырьевой базы.

«Однако беспошлинный ввоз сахара-сырца и рост объемов его переработки препятствуют достижению указанной цели», — сделали выводы аналитики Евразийской комиссии.