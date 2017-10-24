Фермеры смогут получать авансом деньги на проекты
Фермеры с будущего года смогут получать субсидии авансом. Для этого они должны представить в Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве соответствующие проекты.
Фермеры с будущего года смогут получать субсидии авансом. Для этого они должны представить в Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве соответствующие проекты.
«Сейчас субсидии предоставляются
«Молдова получит больше возможностей в процессе европейской интеграции, мы сможем вместе строить будущее дома», — сообщил министр сельского хозяйства Василий Бытка.
Фермеры приветствуют такую инициативу.
«Важно, чтобы все сельхозпроизводители узнали об этих изменениях и поправках, и тогда, если все обещанное будет выполняться, то условия станут лучше, и субсидии мы сможем получать авансом», — отметила исполнительный директор НКПМ Аурелия Бондарь.
Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве будет внедрять новый проект, используя опыт европейских стран.
«Наша страна понимает, насколько важно сотрудничество в этой области. Мы уже знаем, что значит подготовка и использование европейских денег, и сколько условий нужно для этого выполнить. Мы рады поделиться опытом», — сказал глава Агентства по платежам, Словения Жерарко Бенедикт.
По данным минсельхоза, сельским хозяйством занимаются почти 30 процентов жителей Молдовы. В 2017 году государство предоставило фермерам субсидий на 900 миллионов леев, из них более 230 миллионов выделил Европейский Союз.