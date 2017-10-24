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17:59 (мск), источник: Publika.md

Фермеры смогут получать авансом деньги на проекты

Фермеры с будущего года смогут получать субсидии авансом. Для этого они должны представить в Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве соответствующие проекты.

Источник: Publika.md


«Сейчас субсидии предоставляются пост-фактум, а для реализации проектов фермерам нужно финансирование», — сказал директор AIPA Николай Чубук.

«Молдова получит больше возможностей в процессе европейской интеграции, мы сможем вместе строить будущее дома», — сообщил министр сельского хозяйства Василий Бытка.

Фермеры приветствуют такую инициативу.

«Важно, чтобы все сельхозпроизводители узнали об этих изменениях и поправках, и тогда, если все обещанное будет выполняться, то условия станут лучше, и субсидии мы сможем получать авансом», — отметила исполнительный директор НКПМ Аурелия Бондарь.

Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве будет внедрять новый проект, используя опыт европейских стран.

«Наша страна понимает, насколько важно сотрудничество в этой области. Мы уже знаем, что значит подготовка и использование европейских денег, и сколько условий нужно для этого выполнить. Мы рады поделиться опытом», — сказал глава Агентства по платежам, Словения Жерарко Бенедикт.

По данным минсельхоза, сельским хозяйством занимаются почти 30 процентов жителей Молдовы. В 2017 году государство предоставило фермерам субсидий на 900 миллионов леев, из них более 230 миллионов выделил Европейский Союз.

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