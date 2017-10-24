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22:21 (мск), источник: Inc.Russia

Bloomberg составил карту испытаний беспилотных авто

Фонд Bloomberg Philanthropies вместе с Институтом Аспена создал интерактивную карту городов мира, где испытывают электромобили, или где власти хотят разрешить эти испытания.

Всего в списке 53 города, говорится на сайте с интерактивной картой.

По информации Bloomberg Philanthropies и Института Аспена, беспилотные автомобили испытывают только в 35 городах мира, 11 из которых находятся в США. Еще пять городов — в Нидерландах, четыре — в Великобритании, а также три — в КНР. По два города Франции и Канады принимают испытания беспилотников, а в Японии, ОАЭ, Швеции, Сингапуре, Финляндии, Норвегии, а также Южной Корее и Австралии испытания проходят в одном городе страны.

18 городов мира пока готовятся к испытаниям беспилотников. 12 городов из этого списка находятся в США, а еще по одному городу — в Аргентине, Бразилии, Израиле, Канаде, Колумбии, а также Новой Зеландии.

Неточность составленной карты отмечает N+1: на карте нет канадской Оттавы, где в середине октября прошли первые испытания беспилотного автомобиля BlackBerry QNX, а также Москвы, Набережных Челнов и Ногинска, где беспилотники испытывают «Яндекс» и «КамАЗ».

Летом в Великобритании испытали самоуправляемый электрофургон для доставки грузов на небольшие расстояния. А американский стартап Drive.ai в феврале продемонстрировал работу своей системы управления беспилотным автомобилем.

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