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09:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 3,6% за три квартала 2017 года

Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 3,6% за три квартала 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата 24 октября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, среднедушевые денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе-сентябре текущего года составили 29 854 рубля. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среднедушевые доходы выросли на 1,3%.

При этом реальные денежные доходы (с учетом инфляции) в январе-сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизились на 3,6%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом инфляции и обязательных платежей) за этот период снизились на 3,9%.

Напомним, что 25 мая 2017 года в ходе своего отчета перед депутатами Заксобрания Нижегородской области Валерий Шанцев, являвшийся на тот момент губернатором, выразил обеспокоенность постепенным снижением реальных доходов граждан. Как подчеркнул глава региона, это общероссийская тенденция, которая является следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов. К уровню 2013 года реальные доходы населения Нижегородской области на тот период сократились на 7,4%.

Напомним также, что 11% жителей области жили за чертой бедности по итогам I полугодия 2017 года. Их доходы были ниже прожиточного минимума, который составлял 9,3 тысячи рублей.

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