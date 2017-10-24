США могут инвестировать в развитие сельского хозяйства в Узбекистане

Источник: Sputnik

«Цель визита — укрепление сотрудничества между Узбекистаном и США в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс нашей страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия», — уточняется в сообщении.

Минсельводхоз намерен провести переговоры в Вашингтоне по поводу привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство и реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США.

Также делегация встретится с руководством Университета штата Мичиган и Университета штата Огайо для того, чтобы договориться о сотрудничестве с узбекскими вузами.