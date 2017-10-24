США могут инвестировать в развитие сельского хозяйства в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Делегация Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан находится с официальным визитом в США. Об этом передает МИД РУ.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Делегация Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан находится с официальным визитом в США. Об этом передает МИД РУ.
«Цель визита — укрепление сотрудничества между Узбекистаном и США в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс нашей страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия», — уточняется в сообщении.
Минсельводхоз намерен провести переговоры в Вашингтоне по поводу привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство и реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США.
Также делегация встретится с руководством Университета штата Мичиган и Университета штата Огайо для того, чтобы договориться о сотрудничестве с узбекскими вузами.
На днях компания «Узтрейд» впервые в истории Узбекистана экспортировала на американский рынок свежие дыни. Кроме того, фирма заключила экспортные контракты на поставку в Штаты готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой продукции на общую сумму 5,1 миллиона долларов.