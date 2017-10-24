Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
19:45 (мск), источник: Sputnik

США могут инвестировать в развитие сельского хозяйства в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Делегация Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан находится с официальным визитом в США. Об этом передает МИД РУ.

Источник: Sputnik

«Цель визита — укрепление сотрудничества между Узбекистаном и США в сфере внедрения передовых американских технологий и инноваций в агропромышленный комплекс нашей страны, а также наращивание двустороннего межвузовского взаимодействия», — уточняется в сообщении.

Минсельводхоз намерен провести переговоры в Вашингтоне по поводу привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство и реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США.

Также делегация встретится с руководством Университета штата Мичиган и Университета штата Огайо для того, чтобы договориться о сотрудничестве с узбекскими вузами.

На днях компания «Узтрейд» впервые в истории Узбекистана экспортировала на американский рынок свежие дыни. Кроме того, фирма заключила экспортные контракты на поставку в Штаты готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой продукции на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Прокурор по делу Ибрагимова потребовал для обвиняемого 6 лет
Страшно выйти из класса: как остановить насилие в школах Узбекистана
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Фанатов итальянского клуба заставят посетить Освенцим
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ Вторым в туре финишировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, а третьим — нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь