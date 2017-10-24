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19:11 (мск), источник: Kazinform

Монополиста в Жезказгане обязали вернуть потребителям более миллиарда тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Экономический суд Карагандинской области обязал самовольно повысившего тариф жезказганцам монополиста вернуть потребителям более одного миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководство ТОО «Жезказган Энергосбыт» неоднократно просило антимонопольное ведомство позволить повысить тариф, но получало отказ. Тогда компания пошла на нарушение — самовольно повысила тариф и стала выставлять новые счета потребителям.

Пока уполномоченные органы вели с монополистом досудебную переписку, спорили, вели диалоги и даже расследовали уголовное дело, монополист собрал с населения более одного миллиарда тенге чистого дохода.

Тариф вырос с 14.50 тенге до 18.83 тенге. Многочисленные письменные требования департамента по регулированию естественных монополий предприятие проигнорировало.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики подал иск против ТОО «Жезказган Энергосбыт», требуя признать завышенный тариф незаконным и обязать предприятие в месячный срок вернуть потребителям больше 1 миллиарда тенге.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда, суд удовлетворил иск в полном объеме.

«Обязать ТОО “Жезказган Энергосбыт” возвратить потребителям 1 миллиард 14 миллионов 879 тысяч 300 тенге в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Обязать ТОО “Жезказган Энергосбыт” применять цену в размере 15 тенге за 1 кВт/час без НДС, с дифференциацией по группам потребителей: население — 13 тенге за 1 кВт/час без НДС; прочие — 18,41 тенге за 1 кВт/час без НДС, с января 2015 года до установления уполномоченным органом новой цены», — огласил решение судья экономического суда Дияз Мустафин.

Также суд взыскал с монополиста в доход государства более 30 миллионов тенге госпошлины.

Прокуроры инициировали расследование уголовного дела, вменив директору монопольной организации Лидии Ногай в вину часть 1 статьи 196 Уголовного кодекса «монополистическая деятельность». Компания, занимающая доминирующее положение в сфере реализации электрической энергии, по версии следствия, применила недозволенные методы в конкурентной борьбе.

Допрошенные Лидия Ногай и другие должностные лица компании заявили, что сотрудники департамента по регулированию естественных монополий во время анализа по закупке электрической энергии не учли затраты на транспортировку и ряд объективных причин, вынудивших компанию повысить тариф.

Напомним, судья Жезказганского городского суда признал Ногай невиновной по части 1 статьи 196 УК в редакции Уголовного кодекса от 1997 года и оправдал за отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления. «Правонарушение ТОО “Жезказган энергосбыт” не образует состава уголовного преступления, а относится к административному правонарушению», — огласил оправдательный приговор судья Марат Кокушев. Оправдательный приговор был опротестован прокурором. Но судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пришла к выводу об отсутствии в действиях Лидии Ногай состава преступления.

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