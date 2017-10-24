Монополиста в Жезказгане обязали вернуть потребителям более миллиарда тенге

Руководство ТОО «Жезказган Энергосбыт» неоднократно просило антимонопольное ведомство позволить повысить тариф, но получало отказ. Тогда компания пошла на нарушение — самовольно повысила тариф и стала выставлять новые счета потребителям.

Пока уполномоченные органы вели с монополистом досудебную переписку, спорили, вели диалоги и даже расследовали уголовное дело, монополист собрал с населения более одного миллиарда тенге чистого дохода.

Тариф вырос с 14.50 тенге до 18.83 тенге. Многочисленные письменные требования департамента по регулированию естественных монополий предприятие проигнорировало.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики подал иск против ТОО «Жезказган Энергосбыт», требуя признать завышенный тариф незаконным и обязать предприятие в месячный срок вернуть потребителям больше 1 миллиарда тенге.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда, суд удовлетворил иск в полном объеме.

«Обязать ТОО “Жезказган Энергосбыт” возвратить потребителям 1 миллиард 14 миллионов 879 тысяч 300 тенге в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Обязать ТОО “Жезказган Энергосбыт” применять цену в размере 15 тенге за 1 кВт/час без НДС, с дифференциацией по группам потребителей: население — 13 тенге за 1 кВт/час без НДС; прочие — 18,41 тенге за 1 кВт/час без НДС, с января 2015 года до установления уполномоченным органом новой цены», — огласил решение судья экономического суда Дияз Мустафин.

Также суд взыскал с монополиста в доход государства более 30 миллионов тенге госпошлины.

Прокуроры инициировали расследование уголовного дела, вменив директору монопольной организации Лидии Ногай в вину часть 1 статьи 196 Уголовного кодекса «монополистическая деятельность». Компания, занимающая доминирующее положение в сфере реализации электрической энергии, по версии следствия, применила недозволенные методы в конкурентной борьбе.

Допрошенные Лидия Ногай и другие должностные лица компании заявили, что сотрудники департамента по регулированию естественных монополий во время анализа по закупке электрической энергии не учли затраты на транспортировку и ряд объективных причин, вынудивших компанию повысить тариф.