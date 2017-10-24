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19:28 (мск), источник: Uzdaily.uz

ЕБРР в ноябре откроет свой офис в Ташкенте

Европейский банк реконструкции и развитии (ЕБРР) в ноябре откроет свой офис в Узбекистане. Об этом заявил Президент ЕБРР Сума Чакрабарти в послании Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Источник: Uzdaily.uz

Глава ЕБРР отметил, что первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт и вице-президент по рискам Бетси Нельсон посетят Ташкент в начале ноября 2017 года.

«В ходе этого визита наша команда официально откроет офис представительства ЕБРР в Ташкенте, проведет ряд встреч с вашим правительством и примет участие в Международной конференции высокого уровня по вопросам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которая состоится 10—11 ноября в Самарканде», — сказал Сума Чакрабарти.

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