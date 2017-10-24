ЕБРР в ноябре откроет свой офис в Ташкенте
Европейский банк реконструкции и развитии (ЕБРР) в ноябре откроет свой офис в Узбекистане. Об этом заявил Президент ЕБРР Сума Чакрабарти в послании Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Европейский банк реконструкции и развитии (ЕБРР) в ноябре откроет свой офис в Узбекистане. Об этом заявил Президент ЕБРР Сума Чакрабарти в послании Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Глава ЕБРР отметил, что первый
«В ходе этого визита наша команда официально откроет офис представительства ЕБРР в Ташкенте, проведет ряд встреч с вашим правительством и примет участие в Международной конференции высокого уровня по вопросам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которая состоится