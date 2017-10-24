ЕБРР в ноябре откроет свой офис в Ташкенте

Глава ЕБРР отметил, что первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт и вице-президент по рискам Бетси Нельсон посетят Ташкент в начале ноября 2017 года.

«В ходе этого визита наша команда официально откроет офис представительства ЕБРР в Ташкенте, проведет ряд встреч с вашим правительством и примет участие в Международной конференции высокого уровня по вопросам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которая состоится 10—11 ноября в Самарканде», — сказал Сума Чакрабарти.