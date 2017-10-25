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12:17 (мск), источник: ТАСС

Под Ярославлем напечатали на строительном 3D-принтере жилой дом

Объект полностью соответствует правилам и нормам индивидуального жилищного строительства.

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Компания «АТМ-Спецавиа» напечатала на строительном 3D-принтере одноэтажный жилой дом в Ярославском районе Ярославской области, сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия Евгений Тарбеев.

«Особенность в том, что это не презентационное строение, о которых писали и говорили ранее в некоторых странах, а именно жилой дом. В нем будет жить обычная ярославская семья. Сооружение полностью соответствует правилам и нормам индивидуального жилищного строительства. Для этого пройдены все этапы строительства, присущие другим технологиям строительного производства, применяемым сегодня», — сказал он.

Строительство дома началось в 2015 году. Стены здания, декоративные элементы, башня были отпечатаны по частям в цеху и собраны на фундаменте. Дом уже подключен ко всем инженерным коммуникациям и готов к заселению. В конце октября он будет поставлен на кадастровый учет, сообщил Тарбеев.

Заказчики строительства — обычная ярославская семья, говорит замгендиректора. Хозяева переедут в новый дом через две-три недели. «Если сравнивать по стоимости строительную печать и другие технологии, то коробка здания, изготовленная на строительном принтере, выйдет на 30−60% дешевле», — сказал он.

По его словам, уже появились заказы на строительство новых домов с применением технологии строительной печати.

Ранее Тарбеев сообщал, что в июле этого года 3D-принтер ярославского предприятия приобрела датская компания 3D Printhuset, которая печатает в Копенгагене отель-офис площадью 50 кв. м. Это будет первое в Европе здание, возведенное по 3D-технологии и полностью отвечающее строительным нормам Евросоюза. Еще один строительный принтер готовится к отправке в Объединенные Арабские Эмираты.

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