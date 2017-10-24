Министр ЖКХ Ростовской области проверил, как в донской столице меняют кровлю

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Капитальный ремонт крыши в доме на Буденновском, 102 в самом разгаре. Но на самом деле к этому времени все работы должны были уже завершиться. Вместо этого кровлю меняют в спешке и в период дождей. Как результат — многократные затопления квартир и мест общего пользования.

«Во время ремонта пробили потолок в моей спальне, нарушили люстру. Во время дождя ее сильно залило и погас свет во всей моей квартире. А потом еще дождь пошел второй раз, у меня опять с люстры с этой же течет и света у меня там нет», — говорит местная жительницы Лидия Насонова.

По договору работы должны были начаться еще в мае. Подвела задержка стройматериалов. В рамках капремонта крыши поставку черепицы обеспечивала волгоградская компания. Но фирма не выполнила в срок свои обязательства, оправдывается подрядчик. При этом он не пытался ускорить процесс решения проблемы, несмотря на несколько предписаний фонда капремонта, отмечают на встрече с министром ЖКХ региона.

«Мы сегодня в каком месяце находимся? Мы не в июле, не в июне. Мы уже почти в ноябре находимся, вы рассказываете сегодня, что у вас там какие-то проблемы с поставкой» Андрей Майер министр ЖКХ Ростовской области

Теперь после окончания работ подрядчику грозят штрафные санкции, а пострадавшие жильцы будут ждать не только обновленной крыши в своем доме, но и восстановления и ремонта в квартирах.

С проблемами во время капремонта кровли столкнулись и в доме на проспекте Соколова. Работы начались тоже с опозданием почти на 4 месяца, правда причина задержки иная. По словам подрядчика, он несколько месяцев ждал разрешения министерства культуры, т.к. это здание — объект культурного наследия. Из-за смещения сроков сезон дождей дом встретил под тонким слоем целлофана вместо крыши. Но верхние этажи заливает не только дождь, но и кипяток — система отопления не выдержала.

Но к счастью, положительных примеров реализации программы капремонта гораздо больше, отмечают в министерстве ЖКХ региона. Дом номер 54 на переулке Газетном несмотря на свой солидный возраст — 115 лет — выглядит обновленным. В этом году здесь выполнен капремонт крыши и инженерной системы электроснабжения.

«Жильцы увидят экономию в этом процентов на 20. Будут меньше оплачивать за электроэнергию», — говорит директор подрядной организации Алексей Руденко.