Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
23:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Министр ЖКХ Ростовской области проверил, как в донской столице меняют кровлю

Сегодня 180 многоквартирных домов Ростовской области нуждаются в срочной замене кровли. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Ход ее реализации проверил министр ЖКХ региона.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Капитальный ремонт крыши в доме на Буденновском, 102 в самом разгаре. Но на самом деле к этому времени все работы должны были уже завершиться. Вместо этого кровлю меняют в спешке и в период дождей. Как результат — многократные затопления квартир и мест общего пользования.

«Во время ремонта пробили потолок в моей спальне, нарушили люстру. Во время дождя ее сильно залило и погас свет во всей моей квартире. А потом еще дождь пошел второй раз, у меня опять с люстры с этой же течет и света у меня там нет», — говорит местная жительницы Лидия Насонова.

По договору работы должны были начаться еще в мае. Подвела задержка стройматериалов. В рамках капремонта крыши поставку черепицы обеспечивала волгоградская компания. Но фирма не выполнила в срок свои обязательства, оправдывается подрядчик. При этом он не пытался ускорить процесс решения проблемы, несмотря на несколько предписаний фонда капремонта, отмечают на встрече с министром ЖКХ региона.

«Мы сегодня в каком месяце находимся? Мы не в июле, не в июне. Мы уже почти в ноябре находимся, вы рассказываете сегодня, что у вас там какие-то проблемы с поставкой»
Андрей Майер
министр ЖКХ Ростовской области

Теперь после окончания работ подрядчику грозят штрафные санкции, а пострадавшие жильцы будут ждать не только обновленной крыши в своем доме, но и восстановления и ремонта в квартирах.

С проблемами во время капремонта кровли столкнулись и в доме на проспекте Соколова. Работы начались тоже с опозданием почти на 4 месяца, правда причина задержки иная. По словам подрядчика, он несколько месяцев ждал разрешения министерства культуры, т.к. это здание — объект культурного наследия. Из-за смещения сроков сезон дождей дом встретил под тонким слоем целлофана вместо крыши. Но верхние этажи заливает не только дождь, но и кипяток — система отопления не выдержала.

Но к счастью, положительных примеров реализации программы капремонта гораздо больше, отмечают в министерстве ЖКХ региона. Дом номер 54 на переулке Газетном несмотря на свой солидный возраст — 115 лет — выглядит обновленным. В этом году здесь выполнен капремонт крыши и инженерной системы электроснабжения.

«Жильцы увидят экономию в этом процентов на 20. Будут меньше оплачивать за электроэнергию», — говорит директор подрядной организации Алексей Руденко.

Всего в Ростовской области 180 домов, на которых проводятся работы по замене кровли. Проблемы возникли на пяти объектах. Решить их должны в ближайшее время, обещают в правительстве региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Криштиану Роналду заявил, что Россия приносит ему удачу
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Спорт
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке Главный тренер «Локомотива» рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь