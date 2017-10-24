Первый самолет приземлится в Платове раньше декабря 2017 года
Первый самолет на
Первый самолет на
Об этом «Вестям» в эксклюзивном интервью прямо на летном поле рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Сегодня там прошел очередной этап проверки радиотехнического обеспечения полетов. Окончательный контроль оборудования проведут накануне открытия самого аэропорта — в первой декаде декабря. Тогда же станет известно и о расписании первых регулярных рейсов гражданской авиации.
Старый аэропорт Ростова, расположенный на проспекте Шолохова, будет работать до марта 2018 года, но принимать и выпускать воздушные суда могут прекратить в кратчайшие сроки — с открытием Платова.