Первый самолет приземлится в Платове раньше декабря 2017 года

Об этом «Вестям» в эксклюзивном интервью прямо на летном поле рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Сегодня там прошел очередной этап проверки радиотехнического обеспечения полетов. Окончательный контроль оборудования проведут накануне открытия самого аэропорта — в первой декаде декабря. Тогда же станет известно и о расписании первых регулярных рейсов гражданской авиации.