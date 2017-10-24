Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Правда и мифы о работе патологоанатома
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
23:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Первый самолет приземлится в Платове раньше декабря 2017 года

Первый самолет на взлетно-посадочную полосу аэропорта Платов приземлится раньше декабря. Но речь пока идет об испытательных полетах.

Об этом «Вестям» в эксклюзивном интервью прямо на летном поле рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Сегодня там прошел очередной этап проверки радиотехнического обеспечения полетов. Окончательный контроль оборудования проведут накануне открытия самого аэропорта — в первой декаде декабря. Тогда же станет известно и о расписании первых регулярных рейсов гражданской авиации.

Старый аэропорт Ростова, расположенный на проспекте Шолохова, будет работать до марта 2018 года, но принимать и выпускать воздушные суда могут прекратить в кратчайшие сроки — с открытием Платова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Криштиану Роналду заявил, что Россия приносит ему удачу
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Спорт
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке Главный тренер «Локомотива» рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь