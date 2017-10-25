В Волгограде завершается масштабный ремонт дороги на улице 7-й Гвардейской

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Сейчас на 7-й Гвардейской укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Автомобилистам приходится учитывать ограничение движения транспорта, которое вводится, чтобы выполнить необходимый ремонт: «зеленый свет» дают для определенных полос.

Общая площадь реконструируемого участка составляет около 8 тысяч квадратных метров. Здесь уже отфрезеровали старое полотно и уложили выравнивающий слой. Третьим этапом комплексного восстановления дороги стала укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Дорожники должны заасфальтировать оставшиеся 2 тысяч кв. м.

— Улица 7-й Гвардейской вместе с улицей Хиросимы, которая также обновлена в этом году, связывает две Продольные магистрали и играет важную роль в дорожно-транспортной сети города. Этот дорожный объект является частью трассы, соединяющей ул. Рокоссовского и пр. Ленина, которые были комплексно восстановлены в прошлом году, — отметил заместитель директора МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров.

В начале весны глава администрации Волгограда Виталий Лихачев совершил инспекционную поездку по улицам города, чтобы оценить состояние дорожной сети. Дорожным службам было дано поручение в кратчайшие сроки ликвидировать аварийно-опасные ямы, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий начать комплексный ремонт проблемных объектов. В список внесли и 7-ю Гвардейскую.

Поручение выполнили: в рамках текущего содержания улично-дорожной сети ямы и трещины покрытия устранили литым асфальтобетоном. Экстренные меры помогли на время обеспечить проезд по улицам. Однако с началом строительного сезона на дороги, не видевшие хорошего ремонта десяти лет, зашли специалисты — к десяткам магистралей, как и два года назад, применили комплексный подход: снимали до основания изношенное полотно и выкладывали два слоя, каждый — по несколько сантиметров толщиной.

Полная замена покрытия волгоградских дорог успешно зарекомендовала себя в прошлые годы: обновленные таким образом магистрали выстояли зимы со сложными температурными режимами, а незначительные изъяны, которые были выявлены весной, подрядные организации устранили за свой счет в рамках гарантийных обязательств, взятых дорожниками на срок до 4 лет.

Ремонт уличной сети ведется в Волгограде в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строители продолжают работу на Второй Продольной в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, ул. Краснополянской, Гагарина, центральной набережной. Завершается восстановление дорог на улицах Краснознаменской, Елецкой, Льва Толстого, Третьей Продольной магистрали, ул. Череповецкой, 39-й Гвардейской дивизии. Стопроцентная готовность у объектов на пр. Металлургов, ул. Порт-Саида, Хиросимы, Симбирской, Чуйкова. Сданы в эксплуатацию улицы Ленкоранская, Чарджуйская, завершен ремонт на ул. Кубанской, Кубинской, Володарского, Пархоменко, Азизбекова, где уже нанесена дорожная разметка.