Малому бизнесу в Калининградской области пообещали снизить налоговые ставки
В регионе для малого бизнеса понизятся налоговые ставки. Об этом во вторник, 24 октября сообщают Вести.
В регионе для малого бизнеса понизятся налоговые ставки. Об этом во вторник, 24 октября сообщают Вести.
Налоговые изменения коснутся предпринимателей, работающих по упрощённой системе, заявил губернатор Антон Алиханов на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующий законопроект подготовят в течение месяца.
На снижение ставок могут рассчитывать, в том числе, янтарщики и представители социального предпринимательства. Кроме того, в ходе совещания Алиханов поручил муниципалитетам уточнить перечень объектов, где бизнесмены могут открыть свои предприятия. В список должны попасть земельные участки и помещения, которые принадлежат муниципалитетам, но не используются ими. Они должны предоставляться предпринимателям на льготных условиях.
Так, в Багратионовском районе для нужд малого бизнеса нашлось 35 объектов, в Немане и Славске —10, в Полесске — 11. До середины ноября все муниципалитеты должны будут полностью сформировать списки участков и помещений, годных для передачи предпринимателям.
«Дали поручение, чтобы до 20 ноября закончили эту работу. Потому что у нас сегодня на сайте —