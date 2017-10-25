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11:57 (мск), источник: Клопс.ru

Малому бизнесу в Калининградской области пообещали снизить налоговые ставки

В регионе для малого бизнеса понизятся налоговые ставки. Об этом во вторник, 24 октября сообщают Вести.

Источник: Клопс.ru

Налоговые изменения коснутся предпринимателей, работающих по упрощённой системе, заявил губернатор Антон Алиханов на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующий законопроект подготовят в течение месяца.

На снижение ставок могут рассчитывать, в том числе, янтарщики и представители социального предпринимательства. Кроме того, в ходе совещания Алиханов поручил муниципалитетам уточнить перечень объектов, где бизнесмены могут открыть свои предприятия. В список должны попасть земельные участки и помещения, которые принадлежат муниципалитетам, но не используются ими. Они должны предоставляться предпринимателям на льготных условиях.

Так, в Багратионовском районе для нужд малого бизнеса нашлось 35 объектов, в Немане и Славске —10, в Полесске — 11. До середины ноября все муниципалитеты должны будут полностью сформировать списки участков и помещений, годных для передачи предпринимателям.

«Дали поручение, чтобы до 20 ноября закончили эту работу. Потому что у нас сегодня на сайте — бизнес-навигатор, который создан совместно с корпорацией МСП, там есть все эти объекты в электронном доступе. То есть предприниматели могут посмотреть и выбрать для себя объекты, где бы могли разместить свои магазины, производства какие-то. К сожалению, больше половины муниципалитетов эту работу не провели. Мы надеемся завершить к середине ноября», — уточнил Алиханов.

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