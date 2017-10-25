«Морской вокзал» прикроют «Морским фасадом»

О том, что петербургские власти намерены сосредоточить в своих руках управление обоими пассажирскими терминалами на Васильевском острове, сообщили на пресс-конференции 24 октября. Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев и его заместитель Алексей Львов рассказали, как консолидация активов позволит Северной столице стать настоящим «окном в Европу» и за пять лет увеличить объемы круизного туризма на 15%.

Решение об объединении активов «Морского фасада» и «Морского вокзала» было принято на заседании Морского совета в рамках выставки «Нева» в конце сентября 2017 года. До конца ноября Смольный представит единую концепцию их развития сроком на 5−10 лет.

Однако если оператор «Морской фасада» на 100% принадлежит городу, то АО «Морской вокзал» находится в частных руках. Кто за ним скрывается, доподлинно установить проблематично. По данным СПАРК, владельцами предприятия являются компании «Факел эстейт», «Балтийские транспортные системы» и «Балтийская линия», но в настоящее время все они являются не действующими. Конечным бенефициаром может оказаться госкорпорация Ростех. Ее «дочка» Новикомбанк санирует Фондсервисбанк, который ранее выдал АО «Морской вокзал» кредит в $70 млн, и, по данным газеты «Деловой Петербург», в 2015 году стал основным владельцем компании.

Однако, кто бы ни был собственником АО «Морской вокзал», со своими обязанностями он не справился, считают в Смольном. Компания задолжала городу 18 млн рублей за аренду. А также не смогла реконструировать инфраструктуру порта, хотя должна была это сделать еще в 2007 году. Комитет имущественных отношений уже обратился в суд с просьбой расторгнуть заключенный в 1998 году договор аренды сроком на 49 лет. Ближайшее заседание состоится в конце ноября.

Если арбитраж удовлетворит требования КИО, долго искать нового хозяина не придется — им станет АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», которое управляет одноименным терминалом и на 100% принадлежит городу. В доказательство компетентности чиновники привели показатели оператора: в навигацию 2017 года «Морской фасад» принял 247 круизных лайнера и два паромных судна, что на 23% больше прошлогоднего. Число пассажиров выросло 19% до 562 682 человек.

В АО «Морской вокзал» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Однако ранее Балтийская таможня оценивала, что общий поток туристов, прибывающих в Петербург морским путём, за навигацию 2017 года вырос на 7%, а количество судозаходов — на 19%. Поскольку общая динамика хуже, чем только у «Морского фасада», можно сделать вывод, что другие игроки не росли или снизили показатели. Кроме «Морского фасада» и «Морского вокзала», приемом круизных лайнеров занимаются терминалы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.

Каких инвестиций потребует реконструкция «Морского вокзала» и в какие сроки будет выполнена, чиновники пока не говорят. Сначала нужно забрать терминал у арендатора, а потом провести аудит. Собственных средств у «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» может не хватить. Во всяком случае, заявленные планы по модернизации собственной инфраструктуры потребуют около 600 млн в течение ближайших нескольких лет. По словам Андрея Мушкарева, сейчас город обсуждает проект с несколькими потенциальными инвесторами, но конкретных имен не назвал.

Чтобы заинтересовать бизнес, «Морской вокзал» и «Морской фасад» должны перестать быть соперниками.

Концепция развития морского круизного туризма, которую готовит Смольный, четко разграничит их функции, пообещал Андрей Мушкарев. К примеру, «Морской вокзал» может оставить себе паромы, тогда как «Морской фасад» сосредоточится на приёме круизных лайнеров. Коммерческая часть также не будет дублироваться. «Например, где-то будет гостиница, а где-то возможности для конференций», — пояснил чиновник. По оценке главы комитета по туризму, объединение терминалов в одних руках и реконструкция «Морского вокзала» позволит Петербургу принимать на 15% больше судов в перспективе пяти лет.

«Идея разграничить функции “Морского фасада” и “Морского вокзала” выглядит абсолютно логичной, но получится ли за счет этого привлечь инвестора — большой вопрос», — комментирует главный редактор отраслевого портала «ПортНьюс» Виталий Чернов. По его словам, загрузить инфраструктуру «Морского вокзала» только паромами будет проблематично. Текущий спрос вполне удовлетворяет «Принцесса Анастасия». А без гарантии роста пассажиропотока инвесторы не захотят вкладываться и в коммерческую составляющую. Кроме того, остается нерешенным вопрос с дорожной инфраструктурой. «Все это будет влиять на окупаемость проекта», — говорит эксперт. Пока инвесторов не заинтересовать и «Морским фасадом». Проект, на создание которого было потрачено около 9,5 млрд рублей, Смольному пришлось выкупить у девелопера в 2011 году.

Но у города есть запасной план. Как ранее сообщала «Фонтанка», Смольный подумывает о создании собственного круизно-паромного оператора.

По словам Андрея Мушкарева, власти Петербурга уже получили «позитивные отклики» на федеральном уровне и теперь обсуждают идею с потенциальными инвесторами.

Вложения в проект оцениваются в 150 млн евро.

Сообщение может быть налажено, к примеру, с Калининградом, где строят пассажирский порт «Пионерский».

Но эксперты и к этому проекту настроены скептично. «Все упирается в спрос. Сейчас не та экономическая ситуация, чтобы рассчитывать на внутренний турпоток. Если же новый оператор будет осваивать международные направления — то там все ниши уже заняты», — считает Виталий Чернов.

Между тем, желание Смольного забрать себе «Морской вокзал» может привести к уходу из Петербурга «Принцессы Анастасии». Ранее глава оператора Moby SPL Сергей Котенёв сообщал, что из-за судебного спора со Смольным АО «Морской вокзал» не может согласовать ему расписание на будущий год. Итогом может стать уход судна на обслуживание линий в Средиземном море.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру».