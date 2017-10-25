Нефтедобытчики рассказали, кто выкачает последний баррель нефти на планете

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Saudi Aramco имеет доступ по меньшей мере к 25% нефтяных запасов планеты и считается одним из самых надежных поставщиков «черного золота». Поэтому у аль-Фалиха нет никаких сомнений, что последний баррель добудут здесь, в Саудовской Аравии.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основанная в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Она контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны и отвечает за поставку нефти в другие страны.