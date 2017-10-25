Нефтедобытчики рассказали, кто выкачает последний баррель нефти на планете
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид
Saudi Aramco имеет доступ по меньшей мере к 25% нефтяных запасов планеты и считается одним из самых надежных поставщиков «черного золота». Поэтому у
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основанная в 1933 году.
Впрочем, министр энергетики вероятно не учитывает залежи нефти в Арктике, к разработке и добыче которой недавно приступили российские нефтяные компании.