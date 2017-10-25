Полезное использование попутного нефтяного газа на Ванкоре превышает 95%

Источник: AP 2017

ООО «РН-Ванкор» заявило о достижении целевого показателя по уровню полезного использования попутного нефтяного газа: благодаря газовой программе сегодня в дело идут более 95% добываемого газа, что позволяет не только оптимизировать расходы, но и обеспечить высокую степень экологической безопасности.

Еще с 2010 года добываемый на Ванкоре газ начал использоваться в качестве топлива для местной газотурбинной электростанции. В ноябре 2013 года началась закачка попутного газа в пласт. А в 2015 году, когда заработали все проектные объекты по подготовке попутного нефтяного газа, его полезное использование достигло отметки в 95%. В 2017 году вводятся последние объекты газовой программы Ванкора, что позволит достигать уровня 99% в использовании ПНГ.

«На Ванкорском месторождении особое внимание уделяется полезному использованию попутного нефтяного газа, — говорит начальник управления подготовки и компримирования газа ООО “РН-Ванкор” Егор Гоборов. — Для этих целей в рамках обустройства месторождения были построены и запущены объекты подготовки и компримирования газа».

Газовая составляющая Ванкора условно состоит из трех основных систем: системы сбора низконапорного газа, системы закачки газа в пласт для поддержания пластового давления и системы подготовки газа для его дальнейшей транспортировки по магистральному газопроводу «Ванкор — Хальмерпаютинское месторождение» протяжённостью 108 километров.

«Запуск всех систем газовой программы позволил нам достичь уровня использования газа свыше 95%. Порядка 70% газа транспортируется, 20% закачивается в пласт и около 10% используется для нужд предприятия», — отмечает Егор Гоборов.

Благодаря уникальной для нефтяной отрасли России газовой программе, собравшей в одном месте практически все технологии, обеспечивающие полезное использование попутного нефтяного газа, Ванкор по праву считается одним из передовых предприятий страны.

Газовое будущее Ванкора в ближайшей перспективе — это подключение к Ванкорским газовым объектам новых месторождений — Сузунского, Тагульского и Лодочного.

«С помощью системы подготовки газа на Ванкоре мы будем также собирать газ с этих месторождений, — продолжил Егор Гоборов. — Собранный газ будет подготавливаться до необходимых требований и дальше — наравне с Ванкорским — отправляться в Единую систему газопроводов страны».

На сегодняшний день объемы сдачи подготовленного товарного газа в Единую систему газоснабжения страны на Ванкоре составляют 5,6 миллиарда кубических метров в год. За все время реализации газовой программы Ванкора в ЕГС отправлено порядка 19 миллиардов кубометров товарного газа.