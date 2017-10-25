Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
В центре Москвы нашли клад времен Петра I
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Политолог: украинцы бегут из страны целыми семьями
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Певица Ирина Дубцова предстала в розовом купальнике - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:08 (мск), источник: Newslab.ru

Полезное использование попутного нефтяного газа на Ванкоре превышает 95%

Газовое будущее Ванкора в ближайшей перспективе — это подключение к Ванкорским газовым объектам новых месторождений — Сузунского, Тагульского и Лодочного.

Источник: AP 2017

ООО «РН-Ванкор» заявило о достижении целевого показателя по уровню полезного использования попутного нефтяного газа: благодаря газовой программе сегодня в дело идут более 95% добываемого газа, что позволяет не только оптимизировать расходы, но и обеспечить высокую степень экологической безопасности.

Еще с 2010 года добываемый на Ванкоре газ начал использоваться в качестве топлива для местной газотурбинной электростанции. В ноябре 2013 года началась закачка попутного газа в пласт. А в 2015 году, когда заработали все проектные объекты по подготовке попутного нефтяного газа, его полезное использование достигло отметки в 95%. В 2017 году вводятся последние объекты газовой программы Ванкора, что позволит достигать уровня 99% в использовании ПНГ.

«На Ванкорском месторождении особое внимание уделяется полезному использованию попутного нефтяного газа, — говорит начальник управления подготовки и компримирования газа ООО “РН-Ванкор” Егор Гоборов. — Для этих целей в рамках обустройства месторождения были построены и запущены объекты подготовки и компримирования газа».

Газовая составляющая Ванкора условно состоит из трех основных систем: системы сбора низконапорного газа, системы закачки газа в пласт для поддержания пластового давления и системы подготовки газа для его дальнейшей транспортировки по магистральному газопроводу «Ванкор — Хальмерпаютинское месторождение» протяжённостью 108 километров.

«Запуск всех систем газовой программы позволил нам достичь уровня использования газа свыше 95%. Порядка 70% газа транспортируется, 20% закачивается в пласт и около 10% используется для нужд предприятия», — отмечает Егор Гоборов.

Благодаря уникальной для нефтяной отрасли России газовой программе, собравшей в одном месте практически все технологии, обеспечивающие полезное использование попутного нефтяного газа, Ванкор по праву считается одним из передовых предприятий страны.

Газовое будущее Ванкора в ближайшей перспективе — это подключение к Ванкорским газовым объектам новых месторождений — Сузунского, Тагульского и Лодочного.

«С помощью системы подготовки газа на Ванкоре мы будем также собирать газ с этих месторождений, — продолжил Егор Гоборов. — Собранный газ будет подготавливаться до необходимых требований и дальше — наравне с Ванкорским — отправляться в Единую систему газопроводов страны».

На сегодняшний день объемы сдачи подготовленного товарного газа в Единую систему газоснабжения страны на Ванкоре составляют 5,6 миллиарда кубических метров в год. За все время реализации газовой программы Ванкора в ЕГС отправлено порядка 19 миллиардов кубометров товарного газа.

ООО «РН-Ванкор» — дочернее предприятие компании «Роснефть» — является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского, Лодочного, расположенных на севере Красноярского края в Туруханском районе и на Таймыре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Дорога как каток»: жителей Красноярского края попросили не выезжать...
В красноярском аэропорту «Емельяново» умер пассажир
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь