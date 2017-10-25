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05:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Деньги из Москвы выделят на строительство школы № 19 в Иркутске

Заявка правительства Иркутской области на софинансирование из федерального бюджета строительства школы № 19 в Иркутске прошла конкурсный отбор и включена в проект распределения субсидий на 2018 год.

Источник: Reuters

Согласно документу, будет выделено из федерального бюджета 476,6 млн рублей. Из регионального — 127,7 млн рублей. Об этом сообщила министр образования Валентина Перегудова, сообщает 25 октября 2017 года пресс-служба регионального правительства.

«Только за последние три года количество школьников в Иркутске возросло с 68,9 до 76,9 тыс. человек. Практически все школы города работают в две смены, во вторую смену занятия посещают около 30,6 тыс. школьников. Свердловский район, в котором расположена школа № 19, является одним из самых густонаселённых в Иркутске, закрытие школы серьёзно увеличило нагрузку на близлежащие — школы №№ 24, 55, 77. Понимая острую необходимость скорейшего завершения строительства данного объекта, правительство области в августе направило в Министерство образования и науки России заявка на выделение средств из федерального бюджета, а после принято решение направить полученную субсидию в полном размере на завершение строительства школы № 19, — отметила Валентина Перегудова.

Министр также сообщила, что 13 октября в адрес Минобрнауки России была направлена заявка на участие Иркутской области на предоставление из федерального бюджета субсидий на строительство в 2019—2020 годах новых школ по федеральной программе. В заявку включены 13 объектов в Иркутске, Саянске, Слюдянке, Нижнеудинске, Киренске и Иркутском районе. Рассмотрение заявок должно пройти до конца нынешнего года.

Напомним, школа № 19 была закрыта из-за аварийного состояния в январе 2016 года. Учеников временно перевели в другие школы. Снос здания завершился в ноябре прошлого года. Строительство новой школы ведётся с применением типовой проектной документации объекта «Школа на 1275 мест в 6 мкр Ново-Ленино Иркутска». Общая стоимость строительства — 982,7 млн рублей. Завершить работы планируется до конца 2018 года.

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