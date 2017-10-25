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08:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске предложили строить дороги из золошлаков с ТЭЦ

Омские предприятия могут переработать 250 тысяч тон золы в год.

В этом году, весной, при поддержке Облправительства в регионе появился промышленный кластер по использованию и переработке золошлаков. В нем состоит 20 участников предприятий строительной, промышленной, энергетической отрасли, а также крупных научных центров и СибАДИ. По мнению участников кластера, проблему разгрузки отвалов омских ТЭЦ можно решить многотоннажным использованием золы.

Несколько предприятий Омской области уже создают с применением золы инновационные строительные материалы. В их числе комбинат пористых материалов, заводы «Теплый кирпич» и «Омский цемент». Они способны перерабатывать порядка 250 тысяч тонн золы за год.

Специалисты СибАДИ заключили, что золу в больших объемах можно использовать уже в ближайшие годы при реализации нескольких дорожных проектов. Например, порядка 9 миллионов тонн золы можно применить при строительстве дороги «Северный обход г. Омска» протяженностью 53,8 км, подъездных дорог к товарным комплексам поселка Лузино — 1,4 км, к селу Андреевское Омского района — 2,4 км, к селу Розовское Омского района — 1,9 км и подъездной дороги в створе улицы Крупской -2,1 км.

Сейчас участники кластера формируют предложения по использованию золы и намерены отправить их в Правительство Омской области на рассмотрение.

Напомним, в Омске на ТЭЦ образуется порядка 1,5 миллионов тонн золы в год, которая сбрасывается в отвалы площадью около 980 га. В регионе уже накопилось около 75 миллионов тонн золошлаков. Эффективное применение золы может принести пользу, очистить территорию от шлаков и улучшить экологическую обстановку в регионе.

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