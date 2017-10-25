В Омске предложили строить дороги из золошлаков с ТЭЦ

В этом году, весной, при поддержке Облправительства в регионе появился промышленный кластер по использованию и переработке золошлаков. В нем состоит 20 участников предприятий строительной, промышленной, энергетической отрасли, а также крупных научных центров и СибАДИ. По мнению участников кластера, проблему разгрузки отвалов омских ТЭЦ можно решить многотоннажным использованием золы.

Несколько предприятий Омской области уже создают с применением золы инновационные строительные материалы. В их числе комбинат пористых материалов, заводы «Теплый кирпич» и «Омский цемент». Они способны перерабатывать порядка 250 тысяч тонн золы за год.

Специалисты СибАДИ заключили, что золу в больших объемах можно использовать уже в ближайшие годы при реализации нескольких дорожных проектов. Например, порядка 9 миллионов тонн золы можно применить при строительстве дороги «Северный обход г. Омска» протяженностью 53,8 км, подъездных дорог к товарным комплексам поселка Лузино — 1,4 км, к селу Андреевское Омского района — 2,4 км, к селу Розовское Омского района — 1,9 км и подъездной дороги в створе улицы Крупской -2,1 км.

Сейчас участники кластера формируют предложения по использованию золы и намерены отправить их в Правительство Омской области на рассмотрение.