В Омске предложили строить дороги из золошлаков с ТЭЦ
Омские предприятия могут переработать 250 тысяч тон золы в год.
Омские предприятия могут переработать 250 тысяч тон золы в год.
В этом году, весной, при поддержке Облправительства в регионе появился промышленный кластер по использованию и переработке золошлаков. В нем состоит 20 участников предприятий строительной, промышленной, энергетической отрасли, а также крупных научных центров и СибАДИ. По мнению участников кластера, проблему разгрузки отвалов омских ТЭЦ можно решить многотоннажным использованием золы.
Несколько предприятий Омской области уже создают с применением золы инновационные строительные материалы. В их числе комбинат пористых материалов, заводы «Теплый кирпич» и «Омский цемент». Они способны перерабатывать порядка 250 тысяч тонн золы за год.
Специалисты СибАДИ заключили, что золу в больших объемах можно использовать уже в ближайшие годы при реализации нескольких дорожных проектов. Например, порядка 9 миллионов тонн золы можно применить при строительстве дороги «Северный обход г. Омска» протяженностью 53,8 км, подъездных дорог к товарным комплексам поселка Лузино — 1,4 км, к селу Андреевское Омского района — 2,4 км, к селу Розовское Омского района — 1,9 км и подъездной дороги в створе улицы Крупской -2,1 км.
Сейчас участники кластера формируют предложения по использованию золы и намерены отправить их в Правительство Омской области на рассмотрение.
Напомним, в Омске на ТЭЦ образуется порядка 1,5 миллионов тонн золы в год, которая сбрасывается в отвалы площадью около 980 га. В регионе уже накопилось около 75 миллионов тонн золошлаков. Эффективное применение золы может принести пользу, очистить территорию от шлаков и улучшить экологическую обстановку в регионе.