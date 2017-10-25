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05:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области будет собран рекордный урожай зерна

В Иркутской области в 2017 году будет собран рекордный урожай зерна — 860 тыс. тонн при плане не менее 792 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков на выставке-ярмарке «Агропромышленная неделя» 24 октября 2017 года. Окончательные итоги будут подведены в ноябре, сообщает пресс-служба министерства.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, заявил, что в 2018 году будет направлена рекордная сумма из регионального бюджета на развитие сельхозпроизводства — более 2 млрд рублей.

«Мы разработали Стратегию агропромышленного комплекса Иркутской области. По ней к 2020 году планируем собрать один миллион тонн зерна. Мы предусматриваем новые направления поддержки, такие как ввод в оборот неиспользованной пашни. В этом году мы уже введем по этому направлению 39 тыс. залежных земель», — отметил Илья Сумароков.

Глава ведомства рассказал, что Иркутская область находится в тройке регионов Сибирского федерального округа по молочной продуктивности коров. Валовый объём молока в день на 7,5% больше, чем в 2016 году.

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