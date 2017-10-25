В Иркутской области будет собран рекордный урожай зерна
В Иркутской области в 2017 году будет собран рекордный урожай зерна — 860 тыс. тонн при плане не менее 792 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков на
В Иркутской области в 2017 году будет собран рекордный урожай зерна — 860 тыс. тонн при плане не менее 792 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков на
Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, заявил, что в 2018 году будет направлена рекордная сумма из регионального бюджета на развитие сельхозпроизводства — более 2 млрд рублей.
«Мы разработали Стратегию агропромышленного комплекса Иркутской области. По ней к 2020 году планируем собрать один миллион тонн зерна. Мы предусматриваем новые направления поддержки, такие как ввод в оборот неиспользованной пашни. В этом году мы уже введем по этому направлению 39 тыс. залежных земель», — отметил Илья Сумароков.
Глава ведомства рассказал, что Иркутская область находится в тройке регионов Сибирского федерального округа по молочной продуктивности коров. Валовый объём молока в день на 7,5% больше, чем в 2016 году.