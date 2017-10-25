В Иркутской области будет собран рекордный урожай зерна

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, заявил, что в 2018 году будет направлена рекордная сумма из регионального бюджета на развитие сельхозпроизводства — более 2 млрд рублей.

«Мы разработали Стратегию агропромышленного комплекса Иркутской области. По ней к 2020 году планируем собрать один миллион тонн зерна. Мы предусматриваем новые направления поддержки, такие как ввод в оборот неиспользованной пашни. В этом году мы уже введем по этому направлению 39 тыс. залежных земель», — отметил Илья Сумароков.